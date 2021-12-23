Не просто так сидіти, - Мілевський заявив про бажання повернутись в "Динамо"

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі "Міля".



Мілевський також дав зрозуміти, що бачить себе в "Динамо" не в ролі тренера.



"Мені дуже хочеться. Але до цього треба прийти і бути готовим. Мені подобається, що останнім часом ми з Ігорем Суркісом листуємося, можемо зателефонувати і без мату, як раніше. Мені подобається це дуже. Сподіваюся, настане час, коли я прийду до нього і, думаю, ми разом вирішимо, чим я можу допомогти київському "Динамо". Не просто так там сидіти... Тренерську ліцензію поки не хочу", - сказав Артем Мілевський.



Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду та оголосив про закінчення кар'єри.



Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.



За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.

