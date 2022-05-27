English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Не схоже, щоб була надія на переговори. У Пентагоні заявляють про неготовність Путіна домовлятися з Україною

Не схоже, щоб була надія на переговори. У Пентагоні заявляють про неготовність Путіна домовлятися з Україною

27 травня, 2022 п'ятниця
21:42
війна з Росією Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня

Президент Росії не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання

Про це на брифінгу заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

Він також наголосив, що Путін досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.

"Він не забрав суверенітет України — навпаки, він показав українцям, наскільки важлива незалежність, і вони борються за неї щодня. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, крім Маріуполя", - сказав Кірбі.

"Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", - сказав Кірбі.

"Путін не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання. Він показав, що готовий продовжувати війну на Донбасі: продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, наносити авіаудари на меншій території України", - додав речник Пентагону.

  • 27 травня канцлер Німеччини Шольц висловив наполегливу потребу постачання зброї в Україну, оскільки Путін хоче "повернутися до закону сили".
  • Російські ЗМІ повідомляють, що У Москві не відмовилися від планів "взяти Київ".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
переговори
Пентагон
Джон Кірбі
Володимир Путін
Читайте також:
26 травня, 2022 четвер
Польща змусила 700 українських біженців повернути соціальні виплати 
черги на кордоні
26 травня, 2022 четвер
На пунктах пропуску для виїзду з України до Польщі й Угорщини утворилися черги
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
26 травня, 2022 четвер
Російська пропаганда впливає уже навіть на галичан
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.82
    Купівля 34.82
    Продаж 35.93
  • EUR
    Купівля 36.71
    Продаж 38.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
27 травня
22:21
КНДР
США запровадили санкції проти Північної Кореї та двох російських банків, які фінансували ядерну програму КНДР
22:09
санкції
Росія та Іран домовляються, як разом виживати під санкціями
22:06
Аналітика
Сергій Згурець
Блискуче збиття російського літака 4-го покоління, відсутність інноваційних підходів ведення бойових дій з боку РФ. Колонка Сергія Згурця
22:05
Бен Ходжес
Генерал Ходжес запевняє, що наприкінці літа українці відкинуть росіян на позиції 23 лютого
21:54
шоколад
В Україні у партії шоколадної продукції виявили сальмонелу
21:48
російська армія
Російський Генштаб віддав наказ про формування резервних батальйонів, - СІТ
21:26
Запорізька АЕС
Україна звинувачує МАГАТЕ у проросійській риториці та сприянні ядерному тероризму через заяви Гроссі на форумі у Давосі
21:24
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Західна Європа паразитує під парасолькою безпеки США та Великої Британії, - політичний аналітик Цибулько
21:14
Олаф Шольц
Путін хоче "повернутися до закону сили". Шольц наполягає на постачанні зброї в Україну
21:01
нафта ембарго санкції
У Євросоюзі вірять що консенсус щодо ембарго на нафту з РФ вдасться досягнути до саміту ЄС 30-31 травня
20:56
Олег Сенцов на фронті
Олегу Сенцову присвоїли звання штаб-сержанта
20:53
Путін
Путін заявив про готовність активізувати обмін полоненими, - канцлер Австрії
20:41
На фото захисник України
ОТУ "Схід" 27 травня вбили до 60 окупантів, знищили БМП, ББМ і артилерійську систему
20:40
Повернувшись з-за кордону, українці порівняли життя там і на Батьківщині
20:40
Ворог обстріляв з мінометів Сумщину
20:39
окупанти рф
У Москві не відмовилися від планів "взяти Київ", - росЗМІ
20:35
Кулеба Блінкен
Важке озброєння зі США є пріоритетом, і воно все ближче до України, - Кулеба
20:31
Херсонська область
У Херсоні пролунали вибухи
20:24
УПЦ МП
УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин
20:16
Викрадення
Російські загарбники на Херсонщині викрали подружжя кримських татар, - Денісова
20:14
Путін капут
У Литві відбувся "Антипутинський саміт", де обговорювались варіанти зміни влади і політики у Росії, - Bild
20:08
фейкові новини
Російським ЗМІ призупинили членство у Європейській спільноті мовників
20:04
Президент УЄФА Александер Чеферін
УЄФА розводитиме українські і білоруські клуби на жеребкуваннях
19:51
євро
У Болгарії затвердили план переходу на євро з 2024 року
19:43
Юрген Клопп
Забрати фінал Ліги чемпіонів у Росії – правильний меседж. Граємо цей матч для людей з України, - тренер "Ліверпуля" Клопп
19:39
Україна ЄС НАТО
Україна візьме участь у саміті міністрів оборони НАТО
19:37
Зеленський
Шлях України до ЄС: Зеленський підніме питання отримання статусу кандидата на саміті Євросоюзу, - ОП
19:36
На фото житлові будинки Сєвєродонецька
На околицях Сєвєродонецька точаться бої, траса Бахмут - Лисичанськ повністю прострілюється
19:29
Прибуття поїзда із Краматорська до Львова
Понад 1,8 тис. переселенців отримали одноразову допомогу від держави на вокзалах Львова та Дніпра
19:22
Ексклюзив
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Перспектив на Запорізькому напрямку в Росії немає, ворог будує 2 лінії оборони на окупованих територіях, - Максим Жорін
19:10
На фото нагорода, яку вручили Патрону
Пес Патрон отримав премію на Каннському фестивалі
19:09
збили російський вертоліт Ка-52
Зенітники 95 бригади збили російський Ка-52 на Харківщині
19:02
Артемсіль
У Центрі протидії дезінформації спростували фейки про сіль
19:00
Манор Соломон
Один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" заявив, що йде з клубу
18:59
Ліз Трасс
Допомагати Україні танками та літаками цілком законно, - глава МЗС Британії Ліз Трасс
18:53
комендантська година
В Оріхові на Запоріжжі знову запроваджують подовжену комендантську годину на вихідні
18:50
На фото військова техніка окупантів
Росіяни хочуть відтіснити ЗСУ від Лимана та наступати на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ
18:34
газопровід
Україна вимагає від Німеччини припинити роботу газогону "Північний потік - 1"
18:29
Матті Маасікас
Факт тимчасової окупації частини України не має завадити євроінтеграції, - посол ЄС
18:28
Олександр Зінченко
"Манчестер Сіті" готовий продати Зінченка, але хоче солідні гроші
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV