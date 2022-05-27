Не схоже, щоб була надія на переговори. У Пентагоні заявляють про неготовність Путіна домовлятися з Україною

Про це на брифінгу заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

Він також наголосив, що Путін досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.

"Він не забрав суверенітет України — навпаки, він показав українцям, наскільки важлива незалежність, і вони борються за неї щодня. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, крім Маріуполя", - сказав Кірбі.

"Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", - сказав Кірбі.

"Путін не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання. Він показав, що готовий продовжувати війну на Донбасі: продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, наносити авіаудари на меншій території України", - додав речник Пентагону.

27 травня канцлер Німеччини Шольц висловив наполегливу потребу постачання зброї в Україну, оскільки Путін хоче "повернутися до закону сили".

Російські ЗМІ повідомляють, що У Москві не відмовилися від планів "взяти Київ".

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