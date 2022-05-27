Не схоже, щоб була надія на переговори. У Пентагоні заявляють про неготовність Путіна домовлятися з Україною
Президент Росії не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання
Про це на брифінгу заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.
Він також наголосив, що Путін досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.
"Він не забрав суверенітет України — навпаки, він показав українцям, наскільки важлива незалежність, і вони борються за неї щодня. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, крім Маріуполя", - сказав Кірбі.
"Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", - сказав Кірбі.
"Путін не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання. Він показав, що готовий продовжувати війну на Донбасі: продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, наносити авіаудари на меншій території України", - додав речник Пентагону.
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