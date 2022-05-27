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Головна війна з Росією Путін хоче "повернутися до закону сили". Шольц наполягає на постачанні зброї в Україну

Путін хоче "повернутися до закону сили". Шольц наполягає на постачанні зброї в Україну

27 травня, 2022 п'ятниця
21:14
війна з Росією Олаф Шольц

Німеччина повинна відправити зброю прямо в зону бойових дій в Україні, — заявив німецький канцлер на Католицькому конгресі у Штутгарті

Про це пише Der Shpiegel

Німеччина повинна відправити зброю прямо в зону бойових дій в Україні. Це те, чого німецький уряд ніколи не робив раніше, — сказав Олаф Шольц.

Він переконаний, що Володимиру Путіну "не повинна зійти з рук нелюдська війна", яку він розв'язав проти України. Тому, за його словами, запроваджено жорсткі санкції проти РФ, а також ведеться гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

На думку канцлера, це викликає політичні, етичні та особистісні складні питання, і їх слід обговорювати. Шольц сказав: "Ми вирішили допомогти жертвам цієї загарбницької війни, щоб несправедливість не перемогла право, щоб груба сила не переважала як засіб політики. Зрештою, це також принцип солідарності зі слабшими".

На переконання канцлера, війна ведеться не лише проти України, а й взагалі проти цінностей західної демократії. "Війна Путіна спрямована проти мирного порядку, який виник із зобов’язання "Ніколи більше!" після двох руйнівних світових воєн. Він хоче повернутися до закону сили. Цього не можна допускати ні за яких обставин".

  • 26 травня канцлер ФРН Олаф Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Німеччина не прийме нав'язаний Росією мир. Президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України й почати переговори із Зеленським. Франк-Вальтер Штайнмаєр зауважив, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні". Так, ціни на зерно у світі зросли, адже Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна.
  • Посол України у ФРН Мельник заявив, що у Давосі Українці планували почути, як уряд Німеччини допоможе виграти війну.

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