Український захисник розповів це в етері телеканалу "Еспресо".

"Не можна недооцінювати Російську Федерацію як ворога. Ми бачимо, хто в минулому так робив, завжди програвав. Не можна думати, що російська армія - армія недоумків, чи безхатьків. Ні, це дуже сильний противник. Не можна недооцінювати Росію. І тим самим, коли по ТБ показують, що спіймали російських безхатьків, - знецінюють подвиг Збройних сил України. Не знецінюйте подвиг професіоналів ЗСУ, які воюють і бʼються до останнього. Ми воюємо з професійною армією, яка кількісно переважає нашу як у живій силі, так і в техніці. Не можна забувати про це. Війна не скінчилася. Всі повинні це памʼятати й працювати на Збройні сили. Бо хлопці, які воюють в ЗСУ - це просто герої. Завдяки їм ми існуємо, а Російська імперія перестане існувати", - зазначив "Монгол".

Військовослужбовець наголосив, що не можна розслаблятися й забувати, що у нас триває повномасштабна війна з Росією, адже війна йде по всій території нашої рідної України - прильоти можуть бути куди й коли завгодно.

"У нас дуже сильний, жорстокий і підступний противник. Війна з Росією буде тривати ще дуже довго. В жодному разі не можна розслаблятися. Якщо у вашому місті немає бойових дій, не треба думати, що війна відійшла, кудись поділася. Основний аспект перемоги у війні з Росією - це єднання всього українського народу. Не потрібно ділитися: там війна, тут мирна територія. Війна по всій країні - немає лінії фронту, прилітає куди завгодно й у будь-яку хвилину. Не можна забувати про війну та заспокоювати себе, що це закінчиться через 2-3 тижні. Ні, війна не закінчиться ні через 2-3 тижні, ні через рік. Наступ скоро посилиться й до цього треба готуватися. А не заплющувати очі, мовляв, немає в нас війни", - зауважив волонтер "Азову".

Російські окупанти в перехопленій розмові СБУ обговорювали розмінування Маріуполя, випустивши полонених із Мелітополя на мінні поля.

9 червня стало відомо, що роботу українських артилеристів, що використовують американські гаубиці М777, транслювали на телеканалі CNN.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 червня, росіяни втратили 31,7 тис військових, 3438 бронемашин, 1398 танків, 711 систем артилерії і 562 безпілотники.

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