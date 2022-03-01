"Не жалій їх там": оприлюднено листування вбитого на Київщині окупанта з його близькими
Воно свідчить про те, що російські окупанти насправді знали, куди і навіщо їдуть
Українські військові у телефоні одного з російських військових, ліквідованого під Києвом, знайшли листування з його близькими, в якому йому радять не жаліти українців. Відповідні світлини опублікувала радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова.
"Окупант обіцяє сестрі, що війна триватиме недовго, а кохана дівчина бажає окупанту "не жаліти" українців", - зазначила Шевцова.
Відтак, оприлюднене листування у телефоні окупанта свідчить про те, що заяви полонених російських окупантів, що вони начебто не знали, куди і навіщо вирушають, є брехнею.
Фото: Альона Шевцова/ facebook
- Нагадаємо, окупанти найближчим часом готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.
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