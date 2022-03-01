"Не жалій їх там": оприлюднено листування вбитого на Київщині окупанта з його близькими

Українські військові у телефоні одного з російських військових, ліквідованого під Києвом, знайшли листування з його близькими, в якому йому радять не жаліти українців. Відповідні світлини опублікувала радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова.



"Окупант обіцяє сестрі, що війна триватиме недовго, а кохана дівчина бажає окупанту "не жаліти" українців", - зазначила Шевцова.



Відтак, оприлюднене листування у телефоні окупанта свідчить про те, що заяви полонених російських окупантів, що вони начебто не знали, куди і навіщо вирушають, є брехнею.







Фото: Альона Шевцова/ facebook