"Недостатньо мудре рішення": Вучич розкритикував суд в Гаазі за ордер на арешт Путіна
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна ускладнить переговори з РФ
Про це повідомляє Politika.rs.
"Чудово, зараз ви його звинуватили у найважчих воєнних злочинах. А з ким ви вестимете переговори? Чи, можливо, не розмовлятимете, укладатимете мир? Ви чекаєте поразки, а скільки треба чекати, скільки років? Невже ви справді думаєте, що можете перемогти Росію за три місяці, шість місяців чи за рік? Ви вірите в це?" — запитав Вучич.
Він заявив, що сумнівається у мудрості та прорахованості рішення МКС.
"Я не впевнений, що це було достатньо мудре рішення та розумно прораховане. Але свою роботу, можливо, вони знають краще за мене. Безсумнівно, мета полягає в тому, щоб Путіну було важко спілкуватися, і кожен, хто з ним розмовляє, має в голові, що розмовляє з воєнним злочинцем", - сказав Вучич.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
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