Про це повідомляє Politika.rs.

"Чудово, зараз ви його звинуватили у найважчих воєнних злочинах. А з ким ви вестимете переговори? Чи, можливо, не розмовлятимете, укладатимете мир? Ви чекаєте поразки, а скільки треба чекати, скільки років? Невже ви справді думаєте, що можете перемогти Росію за три місяці, шість місяців чи за рік? Ви вірите в це?" — запитав Вучич.

Він заявив, що сумнівається у мудрості та прорахованості рішення МКС.

"Я не впевнений, що це було достатньо мудре рішення та розумно прораховане. Але свою роботу, можливо, вони знають краще за мене. Безсумнівно, мета полягає в тому, щоб Путіну було важко спілкуватися, і кожен, хто з ним розмовляє, має в голові, що розмовляє з воєнним злочинцем", - сказав Вучич.