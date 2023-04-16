"Нехай воскреслий Христос буде секретом стійкості українського народу!", - глава УГКЦ Святослав

Про це розповідає департамент інформації УГКЦ.

"Сердечно вітаю усіх вас із цим великим світлим святом, яке ми називаємо празником усіх празників і торжеством усіх торжеств. У світлі воскреслого Спасителя ми нині починаємо усвідомлювати наші особисті болі, страждання, труднощі", - сказав духовний лідер українських греко-католиків.

За словами Святослава, "таїнство Христового Великодня охоплює три кроки: Його страждання, Його смерть на хресті та погребіння і Його славне світле на третій день воскресіння".

"Сьогодні ми відчуваємо, що наш народ у всезростаючих болях цієї війни перебуває на першій сходинці - нас вбивають, над нами знущаються, нас розпинають. Щодня ми ховаємо наших загиблих героїв, засіваючи їхніми тілами, наче життєдайним зерном, українську землю, - тим зерном, яке лягає в землю, щоби воскреснути, встати, дати плід усотеро", - зазначив предстоятель УГКЦ.

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Як він наголосив, "воскресіння Христове - це не тільки про нього, це також і про нас".

"Сьогодні Його перемога над гріхом і смертю є джерелом нашої надії на те, що ми здобудемо перемогу, бо Він переміг, бо Христос воскрес! Ми залікуємо наші рани, бо бачимо Його прославлені рани, бо Христос воскрес! Ми відбудуємо наші міста й села, які потоптав ворог, бо Христос воскрес!", - заявив Святослав.

"Нехай воскреслий Христос буде секретом стійкості українського народу! Нехай великодня радість завітає нині до всіх тих, хто плаче. Нехай переможний Христос зайде до тих, хто сьогодні перебуває в російських катівнях, на окупованих територіях. Нехай Він своїм світлом завітає туди, де ллється кров наших захисників. Нехай Він витре сльози наших матерів, жінок і дітей - усіх, хто змушений був полишити домівку й опинився далеко від Батьківщини", - побажав керівник Української греко-католицької церкви.