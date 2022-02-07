Немає жодних ознак того, що Росія планує атакувати країни Балтії, - голова Військового комітету НАТО
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер не бачить ознак намірів РФ, яка зосереджує свої сили в Білорусі, атакувати балтійські країни з її боку
Про це повідомляє Maailm.
"Якщо ми подивимося на концентрацію російських збройних сил у Білорусі, то ми повинні з військової точки зору розглянути, чи є це зараз загрозою для країн Балтії, точніше для Литви. Але слід також дивитися на наміри – чи є якісь ознаки того, що Росія чи Білорусь планують завдати шкоди Балтії. Поки що ми не бачимо цього наміру, не очікуємо, що Росія нападе на країну НАТО ні безпосередньо, ні через Білорусь", - заявив Бауер.
Він додав, що НАТО все ще сподівається на дипломатичне вирішення кризи у відносинах між Заходом і РФ.
"З іншого боку, ми переглядаємо нашу готовність забезпечити, щоб Росія зрозуміла, що якщо вони зроблять якісь дії проти Альянсу, це матиме серйозні наслідки", - підкреслив Бауер.
- Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що впродовж минулого тижня РФ перекинула до Білорусі близько 30 тис. військових і зброю, що стало наймасштабнішим військовим переміщенням Росії з часів Холодної війни.
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