Переміщення російських військ до Білорусі - найбільше з часів Холодної війни, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявивив, що впродовж останніх днів РФ перекинула до Білорусі близько 30 тис. військових і зброю, що стало наймасштабнішим військовим переміщенням Росії з часів Холодної війни
Про це пише Reuters.
Єнс Столтенберг повідомив, що Росія перемістила до Білорусі сили спеціальних операцій "Спецназ", винищувачі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400.
"Усе це поєднуватиметься з щорічними російськими навчаннями ядерних сил", - додав Генсек НАТО, пояснюючи, що йдеться про застосування ракетних комплексів "Іскандер".
- Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.
- Представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.
- Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.
- РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України.
- Білорусь на засіданні Радбезу ООН заявила, що спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС.
- Війська Білорусі й РФ розпочали спільні навчання.
- РФ відправила до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф"
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