РФ відправила до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф"
У межах спільних військових навчань Росія перекинула до Білорусі систему протиповітряної оборони (ППО) далекої дії С-400 "Тріумф"
Про це пише Інтерфакс.
"Зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу, задіяний у перевірці сил реагування Союзної держави, прибув до Республіки Білорусь", - повідомляє видання.
Зі станції розвантаження російські війська на штатній техніці вирушать на полігон у Брестській області.
"Після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські розрахунки зенітного ракетного комплексу С-400 проведуть інженерне обладнання та маскування стартових позицій, технічне обслуговування техніки і заступлять на бойове чергування з ППО у складі єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії", - зазначає Інтерфакс.
- Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.
- Представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.
- Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.
- РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України.
- Білорусь на засіданні Радбезу ООН заявила, що спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС.
- Війська Білорусі й РФ розпочали спільні навчання.
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