"Немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки РФ", - Подоляк
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що немає жодного варіанта закінчити війну, окрім поразки РФ
Про це він повідомив у twitter.
"Післямова до глобальної нерішучості… Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки РФ. Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше",- йдеться у дописі.
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