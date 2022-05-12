Непокараність винуватих у депортації народів повертається новим геноцидом, - голова Меджлісу Чубаров
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу переконаний, що Москва є джерелом та центром геноциду корінних народів, яка досі не понесла покарання за свої злочинні дії 78 років тому
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Все те, що відбулося у 1944 році й той геноцид, що відбувається зараз у 2022 році, вони взаємопов'язані. Не були покарані всі ті, хто здійснював і Голодомор українців, і депортацію кримських татар та інших народів. І саме непокараність винних 78 і 79 років тому, сьогодні знову повернулася новим геноцидом. А центр і джерело цього геноциду є Москва" – підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Рефат Чубаров додав, що сенат Чехії 11 травня визнав геноцидом українського народу злочини російської армії в Україні.
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