Нерухомість, рахунки, корпоративні права: суд арештував активи Медведчука і Марченкко, якими керували з Росії
За ініціативи СБУ суд арештував додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували безпосередньо з Росії
Про це повідомляє Служба безпеки України
Корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн, банківські рахунки на 1,3 млн. грн, дві земельних ділянки площею 3 і 5 га і приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів – саме ці активи опинилися під арештом за рішенням суду, яке суд прийняв на основі матеріалів, наданих йому Службою безпеки України. Бенефіціарними власниками цих активів, як встановила СБУ, є громадянин Росії, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.
"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ, - наголошують в СБУ. - Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.
У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів".
Наразі досудове розслідування ще триває. І здійснюється відповідно до статті Кримінального кодексу України: фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 1 ст. 110-2) і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209).
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