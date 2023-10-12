Нетаньягу можуть витиснути з політики після завершення гострої фази конфлікту в Ізраїлі, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Гарантіями безпеки та головними сигналами підтримки Ізраїлю є не лише авіаносна група США "Джеральд Р. Форд", а також й друга американська авіаносна група на чолі з атомним авіаносцем "Ейзенхауер". Це чіткий показник, що ані Ірану, ані його проксі-угрупованням не слід влазити туди. Це досить цікава річ, бо з одного боку ми можемо побачити новий баланс сил у регіоні. А з іншого боку – уряд Ізраїлю, можливо цей уряд, якщо втримається Нетаньягу, бо є вірогідність, що після такого провалу розвідки й військової складової, він може бути усунутий від влади. Звичайно, що Нетаньягу силою гніву та відплати, яку він зараз показує, намагатиметься компенсувати цей провал", - зауважив дипломат.

Олександр Хара додав, що у Нетаньягу хибкі позиції, також його доктрина нехтування палестинцями та ортодоксації внутрішнього життя спричинила по суті конституційну кризу, хоча в Ізраїлі нема конституції.

"Всі фактори можуть призвести до того, що ми через певний час, після завершення гострої фази, конфлікту можемо побачити, що Нетаньягу витиснуть з політики", - резюмував експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій".

Події в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази.

Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер опозиції Бенні Ганц оголосили про формування надзвичайного уряду для боротьби з ХАМАС

Також стало відомо, що 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.