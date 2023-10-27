Netflix представив трейлер останнього сезону серіалу "Корона" про життя принцеси Діани

Трейлер опубліковано на YouTube.

У трейлері автори серіалу кількома сценами підводять глядача до трагедії, яка відбулася в серпні 1997 року — стосунки з Доді аль Файєдом, з синами та королевою Єлизаветою, а також тиск, який на принцесу здійснювали папараці — наслідки світової слави, яка її спіткала після одруження зі спадкоємцем британського престолу.

Сезон розділено на дві частини, він охоплюватиме події, пов’язані з королівською сім'єю з 1997 по 2005 рік. У серіалі покажуть загибель принцеси Діани, а також знайомство принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Принцесу у шостому сезоні зіграла британська актриса Елізабет Дебіки, а королеву Єлизавету — Імельда Стонтон.

Прем'єра першої частини запланована на 16 листопада, а другої — 14 грудня.