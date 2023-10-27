Netflix представив трейлер останнього сезону серіалу "Корона" про життя принцеси Діани
Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер шостого й останнього сезону серіалу "Корона", присвяченого подіям, які передували загибелі принцеси Діани
Трейлер опубліковано на YouTube.
У трейлері автори серіалу кількома сценами підводять глядача до трагедії, яка відбулася в серпні 1997 року — стосунки з Доді аль Файєдом, з синами та королевою Єлизаветою, а також тиск, який на принцесу здійснювали папараці — наслідки світової слави, яка її спіткала після одруження зі спадкоємцем британського престолу.
Сезон розділено на дві частини, він охоплюватиме події, пов’язані з королівською сім'єю з 1997 по 2005 рік. У серіалі покажуть загибель принцеси Діани, а також знайомство принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Принцесу у шостому сезоні зіграла британська актриса Елізабет Дебіки, а королеву Єлизавету — Імельда Стонтон.
Прем'єра першої частини запланована на 16 листопада, а другої — 14 грудня.
- У вересні светр принцеси Діани продали на аукціоні за $1,14 млн.
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