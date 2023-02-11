Невдачі під Вугледаром свідчать про погану підготовку мобілізованих та інституційні проблеми армії РФ, – ISW
Невдала спроба наступу на Вугледар у Донецькій області свідчить про погану системну підготовку мобілізованих росіян та іституційні проблеми армії РФ
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.
В інституті відзначили, що нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром стали останньою больовою точкою в російському інформаційному просторі.
"Блогери вхопилися за ці кадри, щоб почати критикувати російське військове керівництво. Російські блогери стверджують, що командири, які керували атаками 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку в листопаді 2022 року, тепер відповідальні за штурм Вугледара. Вони заявляють, що командири продовжують припускатися тих же помилок, які дорого обходяться. Один російський блогер заявив, що командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов несе відповідальність за російські тактичні невдачі навколо Вугледара", – йдеться у звіті ISW.
Однак аналітики інституту вважають, що "російські війська застосовують вкрай дисфункціональну тактику, яка свідчить про те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано підготовлених мобілізованих, ніж про погане командування".
"Російські блогери, ймовірно, звинуватили російських командирів, щоб применшити той факт, що погана системна підготовка мобілізованих росіян, швидше за все, й надалі призводитиме до подібних тактичних невдач по всій території України. Ймовірно, блогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні невдачі, аби загальну відповідальність за військові невдачі в Україні перекласти з російських збройних сил як інституції на окремих осіб", – припустили в ISW.
- Нагадаємо, 2 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що військові РФ розповідають мешканцям сіл поблизу Маріуполя, що отримали наказ у лютому взяти Вугледар та Запоріжжя
- 4 лютого у Міноборони України заявили, що росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.89Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе