Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

В інституті відзначили, що нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром стали останньою больовою точкою в російському інформаційному просторі.

"Блогери вхопилися за ці кадри, щоб почати критикувати російське військове керівництво. Російські блогери стверджують, що командири, які керували атаками 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку в листопаді 2022 року, тепер відповідальні за штурм Вугледара. Вони заявляють, що командири продовжують припускатися тих же помилок, які дорого обходяться. Один російський блогер заявив, що командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов несе відповідальність за російські тактичні невдачі навколо Вугледара", – йдеться у звіті ISW.

Однак аналітики інституту вважають, що "російські війська застосовують вкрай дисфункціональну тактику, яка свідчить про те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано підготовлених мобілізованих, ніж про погане командування".

"Російські блогери, ймовірно, звинуватили російських командирів, щоб применшити той факт, що погана системна підготовка мобілізованих росіян, швидше за все, й надалі призводитиме до подібних тактичних невдач по всій території України. Ймовірно, блогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні невдачі, аби загальну відповідальність за військові невдачі в Україні перекласти з російських збройних сил як інституції на окремих осіб", – припустили в ISW.