"Невдахо, перестань плакати і прийми поразку": Хейні брутально звернувся до Ломаченка
Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні відреагував на те, що представник Василя Ломаченка Егіс Клімас написав листи до IBF, WBA, WBO та WBC з проханням зробити боксера з України обов'язковим претендентом на чемпіонські титули
Про це Хейні написав у твіттері.
"Цей хлопець довбаний невдаха. Він отримав цей привілей, невдаха з боксу, а потім виправдовується на ходу. Прийми програш як чоловік і перестань плакати. Це було створено для тебе, щоб ти виграв, але ти втретє у своїй кар’єрі зазнав невдачі", - йдеться у заяві Девіна Хейні.
Раніше Хейні заявив, що не має наміру зустрічатися з Ломаченком у реванші.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Після бою стало відомо, що Ломаченко перевершив Хейні за кількістю ударів.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
- 24 травня менеджер Ломаченка написав листи до IBF, WBA, WBO та WBC з проханням зробити боксера з України обов'язковим претендентом на чемпіонські титули.
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