"Невдахо, перестань плакати і прийми поразку": Хейні брутально звернувся до Ломаченка

Про це Хейні написав у твіттері.

"Цей хлопець довбаний невдаха. Він отримав цей привілей, невдаха з боксу, а потім виправдовується на ходу. Прийми програш як чоловік і перестань плакати. Це було створено для тебе, щоб ти виграв, але ти втретє у своїй кар’єрі зазнав невдачі", - йдеться у заяві Девіна Хейні.

Раніше Хейні заявив, що не має наміру зустрічатися з Ломаченком у реванші.