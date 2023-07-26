Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Невтішні результати: Зеленський повідомив попередні висновки перевірки військкомів

Невтішні результати: Зеленський повідомив попередні висновки перевірки військкомів

26 липня, 2023 середа
03:44
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський отримав попередні результати перевірки віськкомів, вони виявились невтішними - з ними вже працюють правоохоронці

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших воєнкомів, окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить", - йдеться у повідомленні.

При цьому президент підкреслив, що військкомам та чиновникам, які думають "нібито можна нахабнішати десь у тилу", не буде місця у мирному життя України після війни.

"Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про ситуацію в Одеському ТЦК

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" – "Батальйон "Іспанія"".

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

На початку грудня 2022 року підозрюваний, який був військовою службовою особою, що відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись із військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У другій половині грудня 2022 року посадовець виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Згодом там заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК. Міноборони пообіцяло жорстко реагувати й притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

У НАЗК заявили, що протягом трьох місяців планують перевірити спосіб життя усього керівного складу територіальних центрів комплектування.

22 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. 

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

У понеділок, 24 липня, у Києві ДБР разом з Офісом генерального прокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місце розташування тощо.

25 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову – його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кримінал
Володимир Зеленський
Військові новини
Читайте також:
25 липня, 2023 вiвторок
Контрнаступ України не буде швидким та легким: в ISW назвали причини
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
25 липня, 2023 вiвторок
РФ звинуватила Україну в спробі атакувати військовий корабель у Чорному морі
Цінь Ган
25 липня, 2023 вiвторок
Голову МЗС Китаю, який місяць не з'являвся на публіці, звільнили з посади
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
26 липня
03:16
санкції проти Росії
Ключові банки Молдови відмовились від російської системи грошових переказів Юністрим
02:48
морська міна
Росія замінувала підходи до українських портів і може атакувати цивільні кораблі, - США
02:20
подружжя Байденів
Пес Байдена десять разів кусав спецагентів, один з них потрапив до лікарні, - Politico
01:52
зерно, зернова угода
Литва заявила, що п’ять балтійських портів готові долучитися до експорту зерна
01:24
Дніпро-1
Ліга чемпіонів: результати перших матчів другого кваліфікаційного раунду
00:56
літаки Аерофлоту
У літака "Аерофлоту" на льоту відмовив двигун: борт екстрено сів у Москві
00:28
Теракт
Суд присяжних оголосив вердикт у справі про масштабні теракти 2016 року у Брюсселі
00:03
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
Партнери виділять Україні $244 млн і спецтехніку для гуманітарного розмінування, - Свириденко
2023, вiвторок
25 липня
23:35
Ексклюзив
ФСБ
До ударів безпілотниками по Москві може бути причетна ФСБ, - британський полковник Грант
23:01
Володимир Зеленський
Зеленський: хороші новини про застосування дронів будуть частіше, обороні потрібні всі – від "Мавіків" до морських та ударних
22:54
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" в кваліфікації Ліги чемпіонів
22:16
Обстріл Костянтинівки Росією: в лікарні померла поранена дівчинка
21:49
Ексклюзив
Глен Грант
Путін намагається відокремити Україну від підтримки Заходу, використовуючи проплачених політиків, - британський полковник Грант
21:24
Київський вокзал
Ялинка на вокзал Києва за 720 тис. грн: посадовиці Укрзалізниці оголосили підозру в зловживанні
21:14
Ексклюзив
Павло Казарін
Росія використовує діячів класичної культури як торгових агентів, - журналіст Казарін
21:00
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ поступово рухаються до звільнення Бахмута, тиск на південний фланг міста триває. Колонка Сергія Згурця
20:55
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Нерішучість Заходу спонукає Путіна підвищувати ставки, - дипломат Чалий
20:51
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Данії протестувальники спалили Коран біля посольств Єгипту та Туреччини
20:34
Пентагон
Снаряди для Patriot і HIMARS, авіаракети Hydra-70, БТР Stryker: США оголосили пакет допомоги Україні на $400 млн
20:07
Оленівка
В ООН спростували заяви РФ, начебто удар по колонії в Оленівці завдали ракетою HIMARS
20:03
OPINION
Ігор Гулик
… Хто купався голим?
20:00
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
19:49
ПВК Вагнера
До Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями, - Білоруський Гаюн
19:46
Оновлено
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Колишнього одеського військкома Борисова заарештували з правом внесення застави
19:23
пожежа в Греції
У Греції впав літак, який гасив лісові пожежі: обидва пілоти загинули
19:23
ЗСУ
ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та 7 дронів, — Генштаб
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 517 дня війни: Мураєву повідомили про підозру у держзраді, а ЗСУ "мінуснули" російський гелікоптер
18:54
На фото: Юрій Горбунов
Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець"
18:39
На Венеціанському кінофестивалі відбудеться прем'єра фільму "Назавжди-Назавжди" української режисерки Бурячкової
18:29
Оновлено
У Росії "суд" продовжив арешт до 13 листопада 18 бійцям батальйону "Айдар"
18:25
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Багато українців позбавлені права на правосуддя, - заступник голови правоохоронного комітету Ради Осадчук
18:16
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Суд заарештував на два місяці без права внесення застави нардепа від ОПЗЖ Пономарьова
18:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Мінкульт як міністерство слабкості
18:04
гроза
У більшості регіонах Україні стане прохолодніше, очікуються дощі: прогноз погоди на 26 липня від Наталки Діденко
18:03
Оновлено
Олексій Навальний
Навальний та Ходорковський назвали терориста Гіркіна "політичним в'язнем"
18:02
Новини компаній
Театр компанії Ferrexpo збирає гроші на ЗСУ і планує привезти виставу до Києва
17:52
Львів- місто шпигунів!
МЗС Молдови викликало посла РФ через журналістське розслідування про шпигунство за владою країни
17:45
Врятуємо життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових
17:40
"Починаємо підготовку плану взаємосумісності з НАТО": Зеленський провів нараду з представниками парламенту й уряду
17:18
День ідей в Одесі присвятили питанням відродження українського бізнесу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV