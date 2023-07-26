Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших воєнкомів, окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить", - йдеться у повідомленні.

При цьому президент підкреслив, що військкомам та чиновникам, які думають "нібито можна нахабнішати десь у тилу", не буде місця у мирному життя України після війни.

"Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про ситуацію в Одеському ТЦК

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" – "Батальйон "Іспанія"".

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

На початку грудня 2022 року підозрюваний, який був військовою службовою особою, що відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись із військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У другій половині грудня 2022 року посадовець виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Згодом там заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК. Міноборони пообіцяло жорстко реагувати й притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

У НАЗК заявили, що протягом трьох місяців планують перевірити спосіб життя усього керівного складу територіальних центрів комплектування.

22 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

У понеділок, 24 липня, у Києві ДБР разом з Офісом генерального прокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місце розташування тощо.

25 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову – його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.