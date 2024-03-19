Американський дрон Reaper здійснив аварійну посадку у Польщі
У ході виконання планових тренувань американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку в Польщі, неподалік міста Мирославець
Про це у соцмережі X повідомляє пресслужби Генштабу Збройних сил Польщі.
У повідомленні зазначено, що 18 березня після 23:00 поблизу Мірославця сталася аварійна посадка безпілотного літака Збройних сил США, який летів у повітряному просторі Польщі.
"Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні. Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція", - йдеться у звіті.
- 26 лютого у Польщі розпочались найбільші з часів холодної війни військові навчання Dragon-24. Вони є частиною масштабних навчань Steadfast Defender-24, які тривають з 22 січня по кінець травня, відбуваються на території від Атлантики до східного флангу НАТО, включно з Польщею. У навчаннях беруть участь 90 тис. військових з усіх країн НАТО, а також приблизно 50 військових кораблів, 80 літаків і 1,1 тис. бойових машин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.66 Купівля 38.66Продаж 39.17
- EUR Купівля 42.06Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе