Американський дрон Reaper здійснив аварійну посадку у Польщі

Про це у соцмережі X повідомляє пресслужби Генштабу Збройних сил Польщі.

У повідомленні зазначено, що 18 березня після 23:00 поблизу Мірославця сталася аварійна посадка безпілотного літака Збройних сил США, який летів у повітряному просторі Польщі.

"Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні. Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція", - йдеться у звіті.

18 marca po godz 23 w okolicach Mirosławca doszło do awaryjnego lądowania bezzałogowego statku powietrznego SZ USA, który wykonywał loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Przyziemienie nastąpiło zgodnie z procedurami w zabezpieczonym terenie niezamieszkanym. Miejsce zostało… pic.twitter.com/7w1p4X6MvV — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) March 18, 2024