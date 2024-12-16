Бився у шкарпетках "ЗСУ": нігерійський боксер Ігвегбе віддав частину гонорару українській армії
Нігерійський боксер Майкл Ігвегбе 14 грудня в Києві програв українцю Ігорю Цимбалюку у поєдинку, на який вийшов у шкарпетках "ЗСУ". Нігерієць задонатив $200 з гонорару на українську армію
Про це повідомляє Tribuna.com.
Ігвегбе провів свій другий поєдинок у професійному боксі у Києві. Його суперником став українець Ігор Цимбалюк, якому вдалося здобути перемогу одноголосним рішенням суддів.
На бій Ігвегбе вийшов у шкарпетках з надписом "ЗСУ".
Після поразки Майкл подякував усім українцям та заявив, що передасть $200 зі свого гонорару на потреби Збройних Сил України. Промоутерська компанія Top Boxing Generation може підтвердити, що гроші дійсно були передані військовим.
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