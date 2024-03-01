Блокування рахунків ухилянтів і мобілізація аспірантів: нардеп Веніславський розповів, що змінять у законопроєкті до другого читання

Про це розповів член комітету, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, комітет весь тиждень опрацьовує понад 4 тис. поправок, які народні депутати внесли до законопроєкту про мобілізацію.

"Щодо обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом: якщо вона не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо – ми дійшли консенсусу, що в тому чи іншому варіанті це обмеження може залишитися у законопроєкті", - розповів нардеп.

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо – ми в комітеті цю норму відхилили", - додав він.

Також депутати вирішили, що мобілізаційні заходи можуть здійснювати не лише працівники ТЦК.

"Ми дійшли згоди, що й органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і військові адміністрації, і підприємства, і органи соціального захисту, освітні та інші установи та організації спільними зусиллями будуть забезпечувати мобілізаційні процеси, сприяти, допомагати, брати участь у різних формах – це точно залишиться в новому законі", - розповів Веніславський.

Можливість оповіщення в електронному форматі

Фактично йдеться про електронні повістки. Нардепи вирішили відхилити цю норму, зробивши електронний кабінет призовника можливістю, а не обов'язком.

"І також ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду. А це мова може йти й про студентів, які навчаються за кордоном, про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон", - розповів Веніславський.

Мобілізація поліцейських

Усі поліцейські підлягатимуть бронюванню.

"Усі поліцейські мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але одночасно всі поліцейські 100% підлягають бронюванню – тобто вони не можуть бути призвані під час мобілізації", - сказав нардеп.

Правоохоронці й надалі супроводжуватимуть представників ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Мобілізація аспірантів

Усі аспіранти матимуть право на відстрочку.

"Безумовно, не може бути поділу на громадян, які навчаються в аспірантурі за кошти фізичних осіб, і на тих, які навчаються в аспірантурі за кошти державного бюджету. Це є неконституційно, воно порушує принцип рівності. Тому ми прибрали цей поділ – всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання", - сказав член комітету ВР.

Мобілізація засуджених

Засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі, зможуть бути взяті на облік і мобілізовані.

Люди, які перебувають у тюрмі, можуть бути мобілізовані за їхнім бажанням, якщо їх не було засуджено за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини й "деяких інших найбільш сенситивних злочинів", наголосив Веніславський.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.