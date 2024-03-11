Чорноморський флот РФ "штормить", хоча погодні умови на морі поблажливі, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Бачимо, що сьогодні погодні умови на морі більш-менш поблажливі, але сам російський чорноморський флот "штормить". Дійсно, там є кадрові перестановки, переорієнтація діяльності, тому що ми не спостерігаємо їхнього чергування в акваторії Чорного моря, вже як три тижні немає ракетоносіїв на бойових чергуваннях, навіть звичайного патрулювання ворог не проводить на зовнішньому рейді, обмежуючись внутрішніми спостереженнями, роботами та радіолокацією", - прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За її словами, в Азовському морі продовжуються чергування, де контроль та висвітлення надводної обстановки здійснює одна одиниця ЧФ РФ, а решта кораблів противника перебуває очевидно у стані "глибокої задумливості".

"Російські кораблі переважно зосереджені у бухті Новоросійська, але частина все ще є у бухтах Криму. Очевидно, зараз вони продумують маршрут передислокації. Крім того, партизанські рухи повідомляють, що триває перевезення майна, навіть суходолом вони намагаються потроху вивозити та переміщувати майно з баз, які у них були на Кримському півострові", - зауважила Наталя Гуменюк.

Чорноморському флоту РФ незатишно у Чорному морі

Військові кораблі країни-агресорки дедалі частіше успішно знищуються Силами оборони України.

Якщо інформація про зміну командувача ВМФ Росії підтвердиться, то вона відбулася після ліквідації у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергій Котов", що мала місце 5 березня. А 14 лютого пішов на дно великий десантний корабель "Цезар Куніков". Й це лише останні подібні випадки.

Як поінформував 10 березня речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук, наразі окупанти намагаються відремонтувати в Криму щонайменше 15 пошкоджених кораблів.Інші судна ЧФ РФ перебазовано з Криму. Окрім того, речник ВМС ЗСУ підкреслив, що ворог уже 6 днів не виводить свої судна в акваторію Чорного моря.

Також стало відомо, що головнокомандувача військово-морського флоту Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку.