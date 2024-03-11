Чорноморський флот РФ "штормить", хоча погодні умови на морі поблажливі, - Гуменюк
Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що у ЧФ РФ відбуваються кадрові перестановки, переорієнтація діяльності, бо вже як три тижні немає ворожих ракетоносіїв та чергування в акваторії Чорного морі
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Бачимо, що сьогодні погодні умови на морі більш-менш поблажливі, але сам російський чорноморський флот "штормить". Дійсно, там є кадрові перестановки, переорієнтація діяльності, тому що ми не спостерігаємо їхнього чергування в акваторії Чорного моря, вже як три тижні немає ракетоносіїв на бойових чергуваннях, навіть звичайного патрулювання ворог не проводить на зовнішньому рейді, обмежуючись внутрішніми спостереженнями, роботами та радіолокацією", - прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
За її словами, в Азовському морі продовжуються чергування, де контроль та висвітлення надводної обстановки здійснює одна одиниця ЧФ РФ, а решта кораблів противника перебуває очевидно у стані "глибокої задумливості".
"Російські кораблі переважно зосереджені у бухті Новоросійська, але частина все ще є у бухтах Криму. Очевидно, зараз вони продумують маршрут передислокації. Крім того, партизанські рухи повідомляють, що триває перевезення майна, навіть суходолом вони намагаються потроху вивозити та переміщувати майно з баз, які у них були на Кримському півострові", - зауважила Наталя Гуменюк.
Чорноморському флоту РФ незатишно у Чорному морі
Військові кораблі країни-агресорки дедалі частіше успішно знищуються Силами оборони України.
Якщо інформація про зміну командувача ВМФ Росії підтвердиться, то вона відбулася після ліквідації у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергій Котов", що мала місце 5 березня. А 14 лютого пішов на дно великий десантний корабель "Цезар Куніков". Й це лише останні подібні випадки.
Як поінформував 10 березня речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук, наразі окупанти намагаються відремонтувати в Криму щонайменше 15 пошкоджених кораблів.Інші судна ЧФ РФ перебазовано з Криму. Окрім того, речник ВМС ЗСУ підкреслив, що ворог уже 6 днів не виводить свої судна в акваторію Чорного моря.
Також стало відомо, що головнокомандувача військово-морського флоту Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе