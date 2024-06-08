Єрмак зустрівся з Папою Римським у Ватикані
Під час робочого візиту до Італії голова ОП Андрій Єрмак зустрівся у Ватикані з Папою Римським
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram-каналі.
"Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формулу миру президента Володимира Зеленського. Розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру. Також говорили про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії", - пише голова ОП.
За словами Єрмака, особливу увагу приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни.
"Нам потрібен результат, тому робимо все, щоб повернути наших дітей. Папа Франциск висловив свою підтримку Україні. Висловив щиру подяку Його Святості", - йдеться у повідомленні.
- 21 травня Папа Римський Франциск закликав усі країни, які перебувають у стані війни зупинитися та почати переговори щодо миру.
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