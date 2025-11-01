Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам

Про це повідомляє Associated Press.

Ізраїль повідомив, що тіла трьох осіб, які передало угруповання ХАМАС Червоному Хресту в Газі, не належать жодному із заручників.

В офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердили, що рештки трьох осіб не належать заручникам, їх особи поки не ідентифіковано.

Читайте також: Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі

Водночас ХАМАС заявив, що ще в п’ятницю пропонував передати Ізраїлю зразки для ідентифікації невідомих тіл, однак Ізраїль відмовився й наполягав на отриманні самих решток для експертизи.

"Ми передали тіла, щоб зупинити звинувачення Ізраїлю", — йдеться у заяві угруповання.

Медичні служби Гази повідомляють, що мають труднощі з ідентифікацією тіл через відсутність доступу до ДНК-тестів.

Що передувало

Дональд Трамп 9 жовтня заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.

10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Угруповання 13 жовтня звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.