Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам
У суботу, 1 листопада, Ізраїль заявив, що тіла трьох осіб, які ХАМАС передав представникам Червоного Хреста в Газі, не належать жодному із заручників
Про це повідомляє Associated Press.
Ізраїль повідомив, що тіла трьох осіб, які передало угруповання ХАМАС Червоному Хресту в Газі, не належать жодному із заручників.
В офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердили, що рештки трьох осіб не належать заручникам, їх особи поки не ідентифіковано.
Водночас ХАМАС заявив, що ще в п’ятницю пропонував передати Ізраїлю зразки для ідентифікації невідомих тіл, однак Ізраїль відмовився й наполягав на отриманні самих решток для експертизи.
"Ми передали тіла, щоб зупинити звинувачення Ізраїлю", — йдеться у заяві угруповання.
Медичні служби Гази повідомляють, що мають труднощі з ідентифікацією тіл через відсутність доступу до ДНК-тестів.
Що передувало
Дональд Трамп 9 жовтня заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.
10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.
Угруповання 13 жовтня звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.
За кілька днів американський президент пригрозив угрупуванню ХАМАС знищенням, у разі, якщо воно продовжить страчувати людей у секторі Гази.
Дональд Трамп 25 жовтня закликав ХАМАС негайно повернути тіла загиблих заручників, попередивши, що у разі відмови США та їхні партнери у мирному процесі вдадуться до дій.
