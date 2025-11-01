Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам

Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам

Марія Музиченко
1 листопада, 2025 субота
20:28
Світ єврейська громада україни

У суботу, 1 листопада, Ізраїль заявив, що тіла трьох осіб, які ХАМАС передав представникам Червоного Хреста в Газі, не належать жодному із заручників

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Ізраїль повідомив, що тіла трьох осіб, які передало угруповання ХАМАС Червоному Хресту в Газі, не належать жодному із заручників.

В офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердили, що рештки трьох осіб не належать заручникам, їх особи поки не ідентифіковано.

Читайте також: Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі

Водночас ХАМАС заявив, що ще в п’ятницю пропонував передати Ізраїлю зразки для ідентифікації невідомих тіл, однак Ізраїль відмовився й наполягав на отриманні самих решток для експертизи.

"Ми передали тіла, щоб зупинити звинувачення Ізраїлю", — йдеться у заяві угруповання. 

Медичні служби Гази повідомляють, що мають труднощі з ідентифікацією тіл через відсутність доступу до ДНК-тестів.

Що передувало

Дональд Трамп 9 жовтня  заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників. 

10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Угруповання 13 жовтня звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.

За кілька днів американський президент пригрозив угрупуванню ХАМАС знищенням, у разі, якщо воно продовжить страчувати людей у секторі Гази.

Дональд Трамп 25 жовтня закликав ХАМАС негайно повернути тіла загиблих заручників, попередивши, що у разі відмови США та їхні партнери у мирному процесі вдадуться до дій.

2025, субота
1 листопада
21:43
Енергетика, споживання електроенергії
У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки
21:38
Віталій Портников
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
21:06
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 1 листопада
20:31
У Резерв+ продовжено автоматично понад 700 тис відстрочок від мобілізації
20:30
Ексклюзив
Після смерті чоловіка я відчула, що маю завершити його справу, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
20:02
OPINION
Уроки далекої осені: від Трикутника смерті до Першого зимового походу
19:38
У Києві вшанували памʼять Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
19:06
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 81 бій, 29 - на Покровському напрямку
18:49
Ексклюзив
Сенат США
Жодних перемовин щодо припинення шатдауну в США не ведеться, - професор Айзенберг
18:34
В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів
18:02
Інтерв’ю
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
18:00
OPINION
Геополітичні "американські гірки" Дональда Трампа
17:57
Ексклюзив
Олександр Мережко
Відбувається зміна розстановки сил в Білому домі, - нардеп Мережко
17:52
"Оточення чи блокування міст немає": Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді на Донеччині
17:17
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
17:11
Огляд
Падіння принца Ендрю: як скандал із секс-вечірками Епштейна зруйнував долю сина королеви Єлизавети II
17:09
НГУ "Хартія"
РФ втратила 619 військових та понад 100 одиниць техніки: корпус "Хартія" озвучив втрати ворога за жовтень на Харківщині
16:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії, - дипломат Омелян
16:34
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
16:06
OPINION
Чому у Печерському та інших судах досі купа портновської поторочі
16:02
Володимир Зеленський
"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення
15:40
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
15:33
сили ППО
Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога
15:07
Ексклюзив
Заморожені активи РФ слугуватимуть гарантією виплати репарації Україні, – єврокомісар Кубілюс
14:48
суд, санкції
У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ
14:32
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Литовці самі з території Білорусі перекидали сигарети": Лукашенко прокоментував інциденти з метеозондами в Литві
14:03
Ексклюзив
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
14:03
OPINION
З якими сподіваннями світ входить у листопад
13:48
Оновлено
Покровськ
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР, - ЗМІ
13:45
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони, - Снєгирьов
13:27
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:47
Кремль москва
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки
12:08
OPINION
Далекобійна сила: як українські БПЛА нищать російські радари та нафтобази
11:57
Мая Санду
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови на тлі вето Угорщини щодо вступу України
11:54
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк
11:33
Огляд
міжнародний огляд
Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
Більше новин
