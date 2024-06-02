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Хто виявився серед паліїв, задіяних ГРУ у Польщі: з'явилися подробиці

2 червня, 2024 неділя
22:50
Світ Затриманий у Польщі за підпали білорус Степан Костюченко

Білоруські розслідувачі встановили, що одним із задіяних ГРУ паліїв у Польщі є Степан Костюченко, зять ексгенконсула Білорусі в Гданську Сергія Міхневича

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Матеріали на цю тему вийшли в опозиційних до редиму Лукашенка виданнях "Позірк" та "Наша ніва".

Як стверджує "Позірк" із посиланням на матеріали, надані об'єднанням колишніх силовиків BelPol, своєрідною підказкою для встановлення особистості принаймні одного із підозрюваних в диверсійних підпалах польських торговельних центрів стала оприлюднена ЗМІ світлина з автівкою зловмисника на номерах білоруської держреєстрації. 

Йдеться про "власника автомобіля Renault з білоруськими держномерами 8678 РЕ-7".

За інформацією BelPol, власником авто є мешканець Мінська 1987 року народження Степан Костюченко.

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Затриманий раніше займався боями без правил й у себе вдома притягувався до кримінальної відповідальності.

"Костюченка було засуджено до трьох років обмеження волі без направлення до виправної установи за ст. 70 (призначення м'якшого покарання, ніж передбачено за цей злочин) та 205 (крадіжка, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу. Чоловіка визнали винним у привласненні 35 мобільних телефонів на суму 7,1 млн рублів", - пише "Позірк".

Своєю чергою "Наша ніва" звертає увагу на родину Костюченка. Як вдалося дізнатися журналістам газети за сприяння Альянсу розслідувачів Білорусі, "його дружина Катерина Сергіївна Костюченко - у дівоцтві Міхневич - є донькою колишнього генерального консула Білорусі у Гданську Сергія Міхневича".

Що відомо про диверсантів-паліїв, які діяли в Польщі

27 травня Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у Варшаві кількох людей за підозрою у скоєнні підпалів на території країни. Зокрема, їх цікавили торговельні центри.

Польське Radio Z поінформувало про виявлення 5-х учасників групи диверсантів, яка діяла в Польщі. Затримати вдалося лише частину з них.

Gazeta Wyborcza своєю чергою повідомила, що до складу "диверсійної групи, що діяла за завданням російської розвідки", входили "громадянин Польщі Каміль та двоє білорусів: Андрій та Степан".

Схожий почерк з наголосом на легкозаймисті товари в гіпермаркетах був і в завданні завербованих ГРУ українців, які мали на 9 травня здійснити 4 теракти у Києві, а перед цим - в лютому у Львові. В обох містах ці спроби було зірвано українськими контррозвідниками, причетних схопила СБУ. Встановлено, що куратором запланованих ворогом терактів виступив Юрій Сизов - офіцер ГРУ з російської військової частини №92154.

Теги:
Росія
Польща
Білорусь
теракт
терорист
тероризм
ГРУ
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