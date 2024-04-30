Колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року в'язниці

Про це повідомляє міністерство юстиції США.

Зазначається, що у 2023 році 32-річний Далке визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації іноземному агенту.

З 6 червня по 1 липня 2022 року чоловік працював в Агентстві національної безпеки, де обіймав посаду дизайнера безпеки інформаційних систем. Далке визнав, що в період із серпня по вересень 2022 року, щоб продемонструвати свій "законний доступ і готовність поділитися", він використовував зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі уривків трьох секретних документів особі, яку він вважав російським агентом.

Приблизно 26 серпня 2022 року Далке запросив $85 тис. в обмін на всю інформацію, якою він володіє. За його словами, ці дані були б великого значення для Росії.

Пізніше він все ж таки передав таємну інформацію та надіслав лист зі словами: "Я дуже радий нарешті надати вам цю інформацію... Я з нетерпінням чекаю нашої дружби та спільної користі. Будь ласка, дайте мені знати, чи є потрібні документи, і я спробую, коли повернуся до свого головного офісу".

Згодом Далке визнав свою провину та зізнався, що свідомо передавав інформацію з наміром завдати шкоди Сполученим Штатам і принести користь Росії.