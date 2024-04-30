Колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року в'язниці
У США колишнього співробітника Пентагону Джареха Себастьяна Далке засудили до 21 року ув'язнення у справі щодо шпигунства
Про це повідомляє міністерство юстиції США.
Зазначається, що у 2023 році 32-річний Далке визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації іноземному агенту.
З 6 червня по 1 липня 2022 року чоловік працював в Агентстві національної безпеки, де обіймав посаду дизайнера безпеки інформаційних систем. Далке визнав, що в період із серпня по вересень 2022 року, щоб продемонструвати свій "законний доступ і готовність поділитися", він використовував зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі уривків трьох секретних документів особі, яку він вважав російським агентом.
Приблизно 26 серпня 2022 року Далке запросив $85 тис. в обмін на всю інформацію, якою він володіє. За його словами, ці дані були б великого значення для Росії.
Пізніше він все ж таки передав таємну інформацію та надіслав лист зі словами: "Я дуже радий нарешті надати вам цю інформацію... Я з нетерпінням чекаю нашої дружби та спільної користі. Будь ласка, дайте мені знати, чи є потрібні документи, і я спробую, коли повернуся до свого головного офісу".
Згодом Далке визнав свою провину та зізнався, що свідомо передавав інформацію з наміром завдати шкоди Сполученим Штатам і принести користь Росії.
- Нещодавно в Дрездені був заарештований співробітник головного кандидата на виборах до Європарламенту від AfD Максиміліана Краха за підозрою в агентурній діяльності на користь китайських спецслужб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе