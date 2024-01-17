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Манна каша та правильний рецепт її приготування
Як зварити манну кашу без грудочок? Наш рецепт підкаже послідовність усіх кроків в приготуванні манної каші і ви залишитеся задоволені
Інгредієнти для манної каші:
- 350 молока
- 150 мл води
- 3 ст. л. манної крупи
- 1 ст. л. цукру
- дрібка солі
- невеликий шматочок вершкового масла
Приготування манної каші:
- влийте в каструлю молоко та воду
- всипте манну крупу
- коли манка набухне, перемішайте її, щоб не осіла на дно
- поставте каструлю на невеликий вогонь
- додайте цукор та сіль
- дрібка кориці або ваніліну надасть манній каші особливий аромат
- доведіть кашу до кипіння, постійно помішуючи
- далі варіть кашу ще 4 хв.
- після закипання її треба також помішувати безперервно
- у готову страву додайте вершкове масло
- розмішайте вінчиком
- подавайте манну кашу з улюбленим варенням, горіхами, сухими чи свіжими фруктами.
Смачного!
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