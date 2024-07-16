На Херсонщині окупанти атакували бригаду газової служби та поранили старосту Антонівки

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання в Антонівці, росіяни атакували з безпілотника.

"Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. До лікарні доставили 54-річного працівника. У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову й черепно-мозкову травми. Медики надають потерпілому необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що по допомогу до медиків звернувся староста Антонівки. Він постраждав внаслідок ранкового обстрілу росіян і отримав контузію та вибухову травму.