На Херсонщині окупанти атакували бригаду газової служби та поранили старосту Антонівки
Російські окупанти у вівторок, 16 липня, атакували бригаду газової служби, внаслідок чого постраждав один з працівників. Також ворог поранив старосту Антонівки
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання в Антонівці, росіяни атакували з безпілотника.
"Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. До лікарні доставили 54-річного працівника. У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову й черепно-мозкову травми. Медики надають потерпілому необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що по допомогу до медиків звернувся староста Антонівки. Він постраждав внаслідок ранкового обстрілу росіян і отримав контузію та вибухову травму.
- 15 липня армія РФ обстріляла у Херсонській області села Садове, Велетенське, скинула вибухівку на авто у Кізомисі: є поранені. На залишеній окупантами міні підірвався аграрій.
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