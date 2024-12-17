На виплати за програмою "єКнига" менш ніж за добу зареєструвалися 10,5 тис. українців

Про це в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко.

"Програма працює трохи менш як добу, і станом на сьогоднішній ранок 10,5 тисяч наших потенційних читачів уже зареєструвалися в ній. Ми надзвичайно раді, бо це доволі непоганий показник – за перші пів доби понад 2,5% нашої аудиторії вже зареєструвалося", - сказала Григоренко.

За її словами, українець чи українка, яким цьогоріч виповнилося 18 років, може через Дію подати заявку на отримання цієї картки.

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"На віртуальний рахунок особи буде нараховано 908 грн 40 копійок. Це є певний визначений відсоток від прожиткового мінімуму. Далі ці кошти можна буде використати на придбання книжок в українських книгорозповсюджувачів, які є зареєстрованими у програмі. Можна буде придбати електронні книжки, аудіокнижки і паперові книжки, фізично у книгарнях", - розповіла посадовиця.



Заступниця міністра також додала, що весь перелік книгарень, які беруть участь у цій програмі, є на сайті Українського інституту книги.

Програма єКнига: що відомо

У січні 2023 року письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.

Верховна Рада України на засіданні 8 листопада 2023 року ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок.

Уже 17 червня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.

30 серпня Український інститут книги висловив сподівання, що програма "єКнига" стартує у вересні. Проте старт програми відбувся лише 16 грудня.