На виплати за програмою "єКнига" менш ніж за добу зареєструвалися 10,5 тис. українців
Від моменту запуску державної програми "єКнига" на отримання коштів для купівлі книжок уже зареєструвалося щонайменше 10,5 тисяч громадян України
Про це в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко.
"Програма працює трохи менш як добу, і станом на сьогоднішній ранок 10,5 тисяч наших потенційних читачів уже зареєструвалися в ній. Ми надзвичайно раді, бо це доволі непоганий показник – за перші пів доби понад 2,5% нашої аудиторії вже зареєструвалося", - сказала Григоренко.
За її словами, українець чи українка, яким цьогоріч виповнилося 18 років, може через Дію подати заявку на отримання цієї картки.
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"На віртуальний рахунок особи буде нараховано 908 грн 40 копійок. Це є певний визначений відсоток від прожиткового мінімуму. Далі ці кошти можна буде використати на придбання книжок в українських книгорозповсюджувачів, які є зареєстрованими у програмі. Можна буде придбати електронні книжки, аудіокнижки і паперові книжки, фізично у книгарнях", - розповіла посадовиця.
Заступниця міністра також додала, що весь перелік книгарень, які беруть участь у цій програмі, є на сайті Українського інституту книги.
Програма єКнига: що відомо
У січні 2023 року письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.
Верховна Рада України на засіданні 8 листопада 2023 року ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок.
Уже 17 червня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.
30 серпня Український інститут книги висловив сподівання, що програма "єКнига" стартує у вересні. Проте старт програми відбувся лише 16 грудня.
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