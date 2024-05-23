Насправді документа ніхто не бачив: експерт з морського права про інформ-операцію РФ щодо кордонів у Балтійському морі

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Це була російська спецоперація, насправді цього документа ніхто не бачив. Тобто це був анонс змін постанови уряду агресора. Це була пояснювальна записка, де йшлося про плани агресора змінити свої вихідні лінії. Можливо на Балтиці, а можливо ще й на інших акваторіях, зокрема, йшлося про Арктику й Чорне море. Треба зазначити, що вихідні лінії не є державним кордоном. Вихідні лінії є лініями від яких державний кордон вимірюється. Усі країни мають встановити вихідні лінії, географічні координати й про це повідомити секретаріату ООН. Очевидно, що Росія не задоволена координатами, які були встановлені ще в часи СРСР. Від цих ліній вимірюється й територіальне море й внутрішні води", - пояснив Бабін.

Експерт з морського права також додав, що НАТО ретельно готується до відбиття усіх форм нападу агресора на Балтиці.

"Якщо агресор дійсно зробив такі заяви, то це можна сприймати як посягання або на міжнародні води, або на води суміжних держав. Слід підіймати договори щодо Балтійського моря, бо від вихідних ліній багато чого залежить, але ще більше залежить від режиму держкордону. Після цих анонсів, закинутих росіянами як інформ-операція, як можливе промацування реакції НАТО й країн Балтії, реакція була. Вона була не такою на яку сподівався Кремль, вона була скоординованою й синхронізованою. У Росії так і не виявилося ніякого документа. Росіяни будуть і надалі проводити такі провокації, але це посягання на Альянс", - наголосив Бабін.