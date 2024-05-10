"Найбільша проблема ЗСУ – відсутність мотивації": російські фейки за 9 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 9 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 травня російська пропаганда запустила фейк і маніпуляцію.
Дезінформація: Посилаючись на анонімне джерело в Генштабі ЗСУ, TG-канал "Резидент" написав: "Зараз найбільша проблема ЗСУ – відсутність мотивації та падіння морального духу. Більшість військових не розуміють, яка реальна мета України".
"Відчувши усю міць та волю української армії й населення, російська пропаганда почала робити ставку на деморалізацію ЗСУ й суспільства, вкидуючи у наш інформаційний простір подібні меседжі", - наголошує Центр.
Дезінформація: Російський диктатор Путін заявив: "Захід намагається спотворити правду про Другу світову війну, оскільки вона заважає колоніальній політиці".
"Якщо хтось і спотворив правду Другої світової війни, то це тільки одна країна – Росія, яка зробила з неї культ "побєдобєсія", оповитий фейками, міфами та маніпуляціями, присвоївши собі перемогу", - пише ЦПД.
- Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе