"Найбільша проблема ЗСУ – відсутність мотивації": російські фейки за 9 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 травня російська пропаганда запустила фейк і маніпуляцію.

Дезінформація: Посилаючись на анонімне джерело в Генштабі ЗСУ, TG-канал "Резидент" написав: "Зараз найбільша проблема ЗСУ – відсутність мотивації та падіння морального духу. Більшість військових не розуміють, яка реальна мета України".

"Відчувши усю міць та волю української армії й населення, російська пропаганда почала робити ставку на деморалізацію ЗСУ й суспільства, вкидуючи у наш інформаційний простір подібні меседжі", - наголошує Центр.

Дезінформація: Російський диктатор Путін заявив: "Захід намагається спотворити правду про Другу світову війну, оскільки вона заважає колоніальній політиці".

"Якщо хтось і спотворив правду Другої світової війни, то це тільки одна країна – Росія, яка зробила з неї культ "побєдобєсія", оповитий фейками, міфами та маніпуляціями, присвоївши собі перемогу", - пише ЦПД.