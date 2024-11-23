"Піккардійська Терція" вирушає із різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур

"Піккардійська Терція" — легендарна акапельна формація, що вже понад три десятиліття зачаровує слухачів. Їхні голоси замінюють оркестр, а репертуар охоплює сотні пісень від колядок до сучасної музики. Вони - влодарі Національної премії ім. Т. Шевченка й заслужені артисти України.

Тур охопить десятки міст: від західних областей до південних і східних регіонів України та триватиме впродовж 6-23 грудня. Святкова програма наповнена різдвяними хітами, колядками й прем’єрами.

"Різдво — це свято надії, світла й віри. Ми прагнемо, щоб кожен наш концерт став маленьким святом, що зігріє серця слухачів і допоможе зібрати підтримку для наших воїнів. Адже лише завдяки ним ми маємо змогу творити й жити!", — наголошують учасники формації.

Ключові дати туру:

06.12 (пт) — Івано-Франківськ, Драмтеатр, 19:00

07.12 (сб) — Кам’янець-Подільський, Міський будинок культури, 18:00

08.12 (нд) — Хмельницький, Філармонія, 19:00

09.12 (пн) — Чернівці, Драмтеатр, 19:00

10.12 (вт) — Черкаси, ПК «Дружби народів», 18:00

11.12 (ср) — Полтава, ПД «Листопад», 18:00

12.12 (чт) — Дніпро, ПК «Шинник», 18:00

13.12 (пт) — Запоріжжя, Філармонія, 18:00

16.12 (пн) — Одеса, Музкомедія, 18:00

19.12 (чт) — Луцьк, Драмтеатр, 19:00

20.12 (пт) — Рівне, Драмтеатр, 19:00

22.12 (нд) — Житомир, Телецентр, 18:00

23.12 (пн) — Вінниця, Драмтеатр, 18:00

19.01 (нд) — Київ, МЦКМ (Жовтневий палац), 17:00

21.01 (вт) — Львів, Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 17:00 та 19:30



Квитки - за посиланням.

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