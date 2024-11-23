"Піккардійська Терція" вирушає із різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур
У грудні 2024 року вокальна формація "Піккардійська Терція" розпочинає великий різдвяно-новорічний благодійний тур Україною. Виступи матимуть благодійний характер на підтримку ЗСУ
"Піккардійська Терція" — легендарна акапельна формація, що вже понад три десятиліття зачаровує слухачів. Їхні голоси замінюють оркестр, а репертуар охоплює сотні пісень від колядок до сучасної музики. Вони - влодарі Національної премії ім. Т. Шевченка й заслужені артисти України.
Тур охопить десятки міст: від західних областей до південних і східних регіонів України та триватиме впродовж 6-23 грудня. Святкова програма наповнена різдвяними хітами, колядками й прем’єрами.
"Різдво — це свято надії, світла й віри. Ми прагнемо, щоб кожен наш концерт став маленьким святом, що зігріє серця слухачів і допоможе зібрати підтримку для наших воїнів. Адже лише завдяки ним ми маємо змогу творити й жити!", — наголошують учасники формації.
Ключові дати туру:
06.12 (пт) — Івано-Франківськ, Драмтеатр, 19:00
07.12 (сб) — Кам’янець-Подільський, Міський будинок культури, 18:00
08.12 (нд) — Хмельницький, Філармонія, 19:00
09.12 (пн) — Чернівці, Драмтеатр, 19:00
10.12 (вт) — Черкаси, ПК «Дружби народів», 18:00
11.12 (ср) — Полтава, ПД «Листопад», 18:00
12.12 (чт) — Дніпро, ПК «Шинник», 18:00
13.12 (пт) — Запоріжжя, Філармонія, 18:00
16.12 (пн) — Одеса, Музкомедія, 18:00
19.12 (чт) — Луцьк, Драмтеатр, 19:00
20.12 (пт) — Рівне, Драмтеатр, 19:00
22.12 (нд) — Житомир, Телецентр, 18:00
23.12 (пн) — Вінниця, Драмтеатр, 18:00
19.01 (нд) — Київ, МЦКМ (Жовтневий палац), 17:00
21.01 (вт) — Львів, Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 17:00 та 19:30
Квитки - за посиланням.
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