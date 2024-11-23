Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини "Піккардійська Терція" вирушає із різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур
Анонс

"Піккардійська Терція" вирушає із різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур

23 листопада, 2024 субота
10:44
Новини Піккардійська Терція

У грудні 2024 року вокальна формація "Піккардійська Терція" розпочинає великий різдвяно-новорічний благодійний тур Україною. Виступи матимуть благодійний характер на підтримку ЗСУ

Зміст

"Піккардійська Терція" —  легендарна акапельна формація, що вже понад три десятиліття зачаровує слухачів. Їхні голоси замінюють оркестр, а репертуар охоплює сотні пісень від колядок до сучасної музики. Вони - влодарі Національної премії ім. Т. Шевченка й заслужені артисти України.

Тур охопить десятки міст: від західних областей до південних і східних регіонів України та триватиме впродовж 6-23 грудня. Святкова програма наповнена різдвяними хітами, колядками й прем’єрами.

"Різдво — це свято надії, світла й віри. Ми прагнемо, щоб кожен наш концерт став маленьким святом, що зігріє серця слухачів і допоможе зібрати підтримку для наших воїнів. Адже лише завдяки ним ми маємо змогу творити й жити!", — наголошують учасники формації.

Ключові дати туру:
06.12 (пт) — Івано-Франківськ, Драмтеатр, 19:00
07.12 (сб) — Кам’янець-Подільський, Міський будинок культури, 18:00
08.12 (нд) — Хмельницький, Філармонія, 19:00
09.12 (пн) — Чернівці, Драмтеатр, 19:00
10.12 (вт) — Черкаси, ПК «Дружби народів», 18:00
11.12 (ср) — Полтава, ПД «Листопад», 18:00
12.12 (чт) — Дніпро, ПК «Шинник», 18:00
13.12 (пт) — Запоріжжя, Філармонія, 18:00
16.12 (пн) — Одеса, Музкомедія, 18:00
19.12 (чт) — Луцьк, Драмтеатр, 19:00
20.12 (пт) — Рівне, Драмтеатр, 19:00
22.12 (нд) — Житомир, Телецентр, 18:00
23.12 (пн) — Вінниця, Драмтеатр, 18:00
19.01 (нд) — Київ, МЦКМ (Жовтневий палац), 17:00
21.01 (вт) — Львів, Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 17:00 та 19:30

Квитки - за посиланням. 

Еспресо - інформаційний партнер туру. 

Теги:
Культура
Читайте також:
сніг, негода в Україні
Автор Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів
Роман Яремчук (ліворуч), Албанія - Україна
Автор Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
Українського футболіста можуть вигнати з грецької команди після вдалого матчу за збірну
путін путлер
Автор Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
"Поділ на 3 частини": РФ намагається просувати на Захід план, де Україна втрачає державність, - ЗМІ
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.07
    Продаж 43.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
10:57
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Атеш: у підрозділах РФ зростає кількість конфліктів між російськими військовими та бурятами, є випадки вбивств
10:49
Росія з КНДР
РФ надала КНДР ракети, ППО й нафту в обмін на північнокорейських військових, - ISW
10:49
Галущенко попередив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої електропостачання
10:29
діти, злочини росії
ГУР: у РФ діє близько півсотні спецпрограм для перепрограмування свідомості дітей та молоді України
10:19
HSBC
Британський банк HSBC зупинив усі платежі з Росії та Білорусі
10:08
Канада
Канада "дотримається своїх зобовʼязань" щодо арешту Нетаньягу за ордером МКС, - глава МЗС Жолі
10:01
OPINION
Чи є у Трампа план?
09:44
Кирило Буданов
Нинішнє керівництво РФ готувалося до геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення, - Буданов
09:15
Обстріл Запоріжжя 26.09
Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю поранений 11-річний хлопчик, в області загинув 55-річний чоловік, - Федоров
08:41
Дональд Трамп
Трамп обрав журналістку телеканалу Fox News Нешейват головною лікаркою США
08:16
витинанка "Голодомор", Дар'я Альошкіна
23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
08:16
Огляд
Сновиландія, більдунґ і ламбрески – 5 книг, де все роз’яснюють
08:13
ЗСУ
Російська армія за добу війни в Україні втратила 1420 військових, 24 артсистеми й 20 танків
08:00
OPINION
Війна триватиме ще багато-багато місяців
07:55
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 20 кораблів, 6 з яких є носіями "Калібрів"
07:40
Дональд Трамп
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
07:08
Радослав Сікорський
Сікорський заявив, що застосування росіянами нової балістичної ракети є "виявом розпачу Путіна"
06:47
поліція
База даних "Воєнний злочинець" має інформацію про понад 680 тис. причетних до агресії РФ, - Нацполіція
06:26
Прапор США
Китайські хакери готуються до здійснення атак у разі конфлікту з США, - кіберкомандування
05:43
Японія
Японія та ПРООН передали Харкову та Одесі енергообладнання для забезпечення потреб критичної інфраструктури
04:49
Сербія
Катастрофа на залізничному вокзалі в Сербії: у межах розслідування заарештували 11 людей
03:27
Дональд Трамп
Трамп обрав кандидатом на посаду міністра фінансів США інвестора Скотта Бессента
03:10
Еммануель Макрон
Назвав лідерів країни придурками: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона
02:15
національний кешбек
Українцям в Дії виплатили 119 млн грн нацкешбеку, отриманого за жовтень
01:37
Оновлено
Едіє Муслімова
У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову
01:24
Ілюстративне
Викинула з 8 поверху: киянку засудили за вбивство кота
00:56
Бердянськ
У районі порту в Бердянську пролунав вибух
00:38
так званий міністр юстиції "ДНР" Юрій Сироватка
В Україні заочно засудили так званого міністра юстиції "ДНР"
00:38
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про вбивства опонентів Путіна за кордоном
00:17
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 23 листопада
00:04
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що Трамп може "завершити конфлікт в Україні"
2024, п'ятниця
22 листопада
23:39
Росіяни найактивніше атакують на Покровському й Курахівському напрямках, на Курщині українські бійці тримають оборону
23:37
OPINION
Мігранти в Україні: зрада чи порятунок економіки?
23:21
Оновлено
Оборонна співпраця й посилення санкційного тиску на РФ: Сибіга і Шмигаль зустрілися в Києві з очільником МЗС Чехії Ліпавським
23:11
Запорізька область
РФ обстріляла Запоріжжя та область: пошкоджено будинки, ферму та склади
23:03
Конор Макгрегор
Ірландського бійця UFC Макгрегора визнали винуватим у зґвалтуванні жінки у 2018 році
22:50
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни мають значне просування на відтинку Кліщіївка - Андріївка, - DeepState
22:45
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку "є атакою на суверенітет" Угорщини
22:37
Представник ГУР Вадим Скібіцький
У ГУР підтвердили, що Росія розробляла план з поділу України на три частини
22:23
Оновлено
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
В ОТУ "Харків" заперечили, що на Харківському напрямку помітили північнокорейських військових
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV