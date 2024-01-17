Плани РФ щодо захоплення Куп’янська та Авдіївки змінилися від початку року, - офіцер "Легіону Свободи" Поляков
Офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков розкриває, що ворог прагне захопити Куп’янськ та Авдіївку, де розташовані важливі транспортні вузли, до виборів у РФ
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Вони намагаються просунутися на трасу, яка виходить від Синьківки на Куп'янськ-Вузловий, відповідно до Куп'янська. Тут річ у тім, що нам траплялися полонені саме з загонів Шторм-Z, також деякі полонені є з інших підрозділів. Так от до Нового року у них була задача захопити весь Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, тому що там розташований досить серйозний транспортний вузол - залізниця, бо для логістики московська армія використовує саме залізницю. Але, як нещодавно виступав мій побратим з Авдіївського напрямку, всі їхні плани до Нового року провалилися, а тепер у них буде задача максимальна захопити саме Куп'янськ та Авдіївку принаймні до виборів президента на Московії", - пояснив військовий.
За даними офіцера "Легіону Свободи", українські військові підтягують підрозділи до Синьківського напрямку, як і ворог.
"Сюди з інших напрямків були підтягнуті сили, наприклад, 25-та бригада ВДВ РФ з Херсонського напрямку, там де Кринки, тому що їм якось треба теж поновлювати свої резерви, тобто більш-менш підготовлені бригади, бо саме зараз це технічна мета на найближчу перспективу, так сказати, в них саме кинуті сили перед усім на Авдіївку і на Куп'янськ, частково на Бахмут, але на Бахмуті зараз, зі слів моїх побратимів з "Легіону Свободи", більш-менш затишшя", - підсумував Поляков.
Крім того, він додав, що ворог намагається використовувати важку техніку та піхоту.
- У вечірньому зверненні Генштабу за 16 січня повідомлялося, що росіяни зупинили наступальні дії на Куп'янському напрямку.
- Минулого тижня на Куп'янському напрямку Сили оборони України взяли у полон до 10 російських окупантів: вони здаються через холод.
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