Плани РФ щодо захоплення Куп’янська та Авдіївки змінилися від початку року, - офіцер "Легіону Свободи" Поляков

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Вони намагаються просунутися на трасу, яка виходить від Синьківки на Куп'янськ-Вузловий, відповідно до Куп'янська. Тут річ у тім, що нам траплялися полонені саме з загонів Шторм-Z, також деякі полонені є з інших підрозділів. Так от до Нового року у них була задача захопити весь Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, тому що там розташований досить серйозний транспортний вузол - залізниця, бо для логістики московська армія використовує саме залізницю. Але, як нещодавно виступав мій побратим з Авдіївського напрямку, всі їхні плани до Нового року провалилися, а тепер у них буде задача максимальна захопити саме Куп'янськ та Авдіївку принаймні до виборів президента на Московії", - пояснив військовий.

За даними офіцера "Легіону Свободи", українські військові підтягують підрозділи до Синьківського напрямку, як і ворог.

"Сюди з інших напрямків були підтягнуті сили, наприклад, 25-та бригада ВДВ РФ з Херсонського напрямку, там де Кринки, тому що їм якось треба теж поновлювати свої резерви, тобто більш-менш підготовлені бригади, бо саме зараз це технічна мета на найближчу перспективу, так сказати, в них саме кинуті сили перед усім на Авдіївку і на Куп'янськ, частково на Бахмут, але на Бахмуті зараз, зі слів моїх побратимів з "Легіону Свободи", більш-менш затишшя", - підсумував Поляков.

Крім того, він додав, що ворог намагається використовувати важку техніку та піхоту.