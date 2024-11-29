РФ здійснила 1120 масованих атак по енергетиці України, - Зеленський
Від початку повномасштабної війни російські загарбники здійснили 1120 масованих атак проти українських обʼєктів енергетичної інфраструктури
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з парламентаріями та дипломатами з країн Латинської Америки, передає Укрінформ.
"Наразі є виклики в енергетиці через свідомі атаки Росії… 1120 масованих атак проти української енергетичної системи здійснила Росія за час цієї війни", - сказав він.
Зеленський зауважив: ймовірно, що жодна країна наодинці, без підтримки, не змогла б протистояти такому терору.
"Підтримка нашої стійкості всередині держави, відбудова після ворожих ударів - це те, що дуже потрібно. Я думаю, що у цьому питанні ваші країни могли б нам допомагати", - акцентував український президент у зверненні до представників держав Латинської Америки.
- Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
- Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 79 ракет і 35 безпілотників.
- Згодом в Укренерго поінформували, що Росія використала понад 200 ракет і майже стільки ж ударних дронів під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему 17 і 28 листопада.
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