РФ здійснила 1120 масованих атак по енергетиці України, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з парламентаріями та дипломатами з країн Латинської Америки, передає Укрінформ.

"Наразі є виклики в енергетиці через свідомі атаки Росії… 1120 масованих атак проти української енергетичної системи здійснила Росія за час цієї війни", - сказав він.

Зеленський зауважив: ймовірно, що жодна країна наодинці, без підтримки, не змогла б протистояти такому терору.

"Підтримка нашої стійкості всередині держави, відбудова після ворожих ударів - це те, що дуже потрібно. Я думаю, що у цьому питанні ваші країни могли б нам допомагати", - акцентував український президент у зверненні до представників держав Латинської Америки.