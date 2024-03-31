Росія 31 березня атакувала на Донеччині Красногорівку, Курахове та Новоселидівку: 5 постраждалих, серед них підліток
Російська армія протягом 31 березня обстріляла Красногорівку, Курахове та Новоселидівку Донецької області. Унаслідок цього постраждали 5 людей
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що унаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців: 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак.
Також пошкоджені житлові будинки й господарські споруди.
- Того ж дня російська армія завдала удару по Харкову та області, у результаті чого було поранено 5 місцевих мешканців села в Зміївському районі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе