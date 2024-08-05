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ЦАХАЛ заявив про перехоплені "численні повітряні цілі" з боку Лівану

Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
06:16
Новини ізраїль обстріл

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч проти 5 серпня ідентифікувала численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали Ліван

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Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ у телеграмі.

Ізраїльські військові зазначили, що спрацювало кілька перехоплювачів, виявлено падіння уламків повітряних цілей поблизу Айєлет Ха-Шахар. 

Окрім того, внаслідок обстрілу в цьому районі поранено офіцера й солдата ЦАХАЛ.У стані середньої тяжкості їх евакуювали до лікарні для надання медичної допомоги.

Також унаслідок нападу виникла пожежа, рятувальні служби виїхали її ліквідовувати.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому сході

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії, який у Тегерані брав участь у церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло: адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії, та готується протидіяти цьому.

Пізно ввечері 3 серпня "Хезболла" випустила близько 30 ракет з Лівану по Ізраїлю. ЦАХАЛ звітував про перехоплення більшості цілей та відсутність постраждалих внаслідок атаки.

Теги:
Світ
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Війна в Ізраїлі
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