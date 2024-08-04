"Хезболла" випустила по Ізраїлю десятки ракет: ЦАХАЛ стверджує, що завдав удару у відповідь

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Хезболла" випустила близько 30 ракет з Лівану по району Верхньої Галілеї, після того, як терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за обстріл відразу після опівночі.

ЦАХАЛ каже, що більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол", хоча одна влучила в північну громаду Бейт-Гілель, а ще кілька впали на відкритих територіях.

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Постраждалих внаслідок нападу немає.

У відповідь винищувачі ВПС Ізраїлю вразили пускову установку, використану під час атаки, у місті Марджаюн на півдні Лівану разом з іншою інфраструктурою "Хезболли" в цьому районі, додають військові.

ЦАХАЛ стверджує, що також обстріляв район Одайсе з артилерії, щоб "усунути загрозу".

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому сході

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, та готується протидіяти цьому.