У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані

Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері "Свобода Ранок".

"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите", - заявив речник.

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За його словами, штраф - це певна процедура й для цього потрібні певні протоколи та постанови.

"Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", - сказав Лазуткін.