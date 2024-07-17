У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
У застосунку "Дія" відтепер можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері "Свобода Ранок".
"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите", - заявив речник.
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За його словами, штраф - це певна процедура й для цього потрібні певні протоколи та постанови.
"Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", - сказав Лазуткін.
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