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Головна Війна з Росією Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан
Ексклюзив

Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан

Віталій Бесараб
7 грудня, 2024 субота
11:28
Війна з Росією Геннадій Хазан

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан вважає, що уповноважені органи держави мають дізнатись та розібратись з тим, чому бойові розрахунки часто не отримують дозволи від ПВК "Схід" на збиття ворожих розвідувальних дронів

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні нам всім відомо, скільки місто Дніпро перебуває під ворожими ударами балістики. Над містом часто літають російські розвідувальні дрони типу "Орлан-10" і мені так розповідали, що є дуже цікаві засоби, щоб їх збивати. Втім, командування ПВК "Схід" не дає вказівки та дозволу знищувати ці безпілотники тими засобами. Після цього командування ПВК "Схід" отримує премію чи винагороду за економію коштів, яка складається з того, що офіцери, які виконують бойове завдання, не отримують 100 тис. грн своїх виплат. Натомість командування ПВК "Схід" отримує від 2 до 3 млн грн премії за економію коштів. Отака цікава ситуація складається з протидією ворожим дронам", - розповів Хазан.

Експерт наголосив на важливості цієї ситуації та вважає, що уповноважені органи мають з цим розібратись.

"Як таке взагалі може бути!? Як сьогодні можна економити на бойових розрахунках, які виконують завдання, і потім командування отримує винагороду. І це не можна назвати помилкою чи якимось непорозумінням. І це відбувається певно тому, що є для цього можливості. Тобто, виходить так, що краще хай балістична ракета прилетить, аніж ми будемо використовувати заходи та засоби, щоб знищити БПЛА, який коригує ці удари. Звісно не мені ставити такі питання, але окремі люди з повноваженнями повинні розібратись, чому при наявності засобів для знищення розвідувальних БПЛА, такі можливості не використовуються", - додав він.

Теги:
Україна
ППО
Військові новини
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