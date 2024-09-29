В Умані очікують прибуття 30 тисяч хасидів
Українська влада очікує, що на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана до Умані прибуде до 30 тисяч паломників-хасидів з Ізраїлю. У місті вже кілька днів поспіль діють посилені заходи безпеки
Про це пише PAP.
Цьогоріч Рош га-Шана святкуватимуть із 2 по 4 жовтня. За оцінками Державної міграційної служби України, до суботи в Умань уже прибуло близько 5 тисяч паломників.
На вулицях міста вже зростає кількість правоохоронців. Для посилення безпеки до Умані також прибули поліцейські з Ізраїлю.
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Через закриття повітряного простору України для пасажирських рейсів із лютого 2022 року паломники прибувають до Умані наземним транспортом із сусідніх країн, зокрема з Польщі.
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