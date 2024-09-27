До Умані прибула група поліцейських Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана
Ізраїльські поліцейські 27 вересня прибули до Умані, аби допомагати українським колегам підтримувати правопорядок на час святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана, яке відбуватиметься 2-4 жовтня
Про це повідомили посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський та речниця Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк Суспільному.
"Представники ізраїльської поліції прибули в Умань. Вони допомагатимуть українським колегам гарантувати безпеку паломників під час святкування Рош га-Шана", - написав Бродський.
Речниця поліції зауважила, що в Умані на час Рош га-Шана працюватимуть достатньо ізраїльських поліцейських для забезпечення правопорядку.
За словами речника поліції Ізраїлю, майора Міхаеля Зінгермана, наразі в місті працюють 16 поліцейських його країни.
"Паломники продовжують прибувати. 16 ізраїльських поліцейських працюють разом з українськими колегами — забезпечуємо громадський порядок, безпеку, патрулюємо. Це достатня кількість людей для того, щоб забезпечити виконання головних завдань та безпеку як українців, так і громадян Ізраїлю", - сказав він.
Також Зінгерман підкреслив: серед паломників також проводять розʼяснювальну роботу стосовно необхідності реагування на повітряні тривоги.
- Раніше МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана.
- 13 вересня в Держетнополітики заявили, що Умань готова прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантує.
- 18 вересня стало відомо, що до Умані на святкування Рош га-Шана вже прибули до пів тисячі хасидів.
- Від 23 вересня в Умані ввели особливий режим вʼїзду та виїзду, а також пересування містом через майбутнє святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана, яке цьогоріч відбуватиметься 2-4 жовтня.
- 25 вересня перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч зазначив, що цього року кількість паломників-хасидів може досягти 35 тисяч.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе