До Умані прибула група поліцейських Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана

Про це повідомили посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський та речниця Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк Суспільному.

"Представники ізраїльської поліції прибули в Умань. Вони допомагатимуть українським колегам гарантувати безпеку паломників під час святкування Рош га-Шана", - написав Бродський.

Речниця поліції зауважила, що в Умані на час Рош га-Шана працюватимуть достатньо ізраїльських поліцейських для забезпечення правопорядку.

За словами речника поліції Ізраїлю, майора Міхаеля Зінгермана, наразі в місті працюють 16 поліцейських його країни.

"Паломники продовжують прибувати. 16 ізраїльських поліцейських працюють разом з українськими колегами — забезпечуємо громадський порядок, безпеку, патрулюємо. Це достатня кількість людей для того, щоб забезпечити виконання головних завдань та безпеку як українців, так і громадян Ізраїлю", - сказав він.

Також Зінгерман підкреслив: серед паломників також проводять розʼяснювальну роботу стосовно необхідності реагування на повітряні тривоги.