Від початку тижня Росія застосувала по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", - написав Зеленський.

Він також подякував США та Німеччині за надання цього тижня Україні систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

"Але щоб захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень - вже їх готуємо", - додав президент.

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