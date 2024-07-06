Від початку тижня Росія застосувала по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
Цього тижня Росія застосувала проти України понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", - написав Зеленський.
Він також подякував США та Німеччині за надання цього тижня Україні систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.
"Але щоб захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень - вже їх готуємо", - додав президент.
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- США 4 липня оголосили новий пакет допомоги для України. До нього увійшли ракети для РСЗВ HIMARS та систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди й інші критично важливі засоби.
- Також у п'ятницю, 5 липня, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що Київ вже отримав третій зенітний ракетний комплекс Patriot від Берліна.
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