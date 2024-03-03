Вірменія відвертається від Росії й ОДКБ до Франції та ЄС, - дипломат Божко

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Цей розворот практично відбувається у нас перед очима. Буквально кілька днів тому відбувся візит міністра оборони Франції з групою високопосадовців військових, де йшла серйозна розмова про посилення обороноздатності Вірменії з допомогою Франції. Це безпрецедентний випадок в історії не лише французько-вірменських відносин й навіть взагалі відносин Франції з країнами колишнього Радянського Союзу", - розповів Божко.

За словами експосла, напередодні на закритій зустрічі під час національних зборів у Вірменії були присутні представники міністерств оборони, внутрішніх та закордонних справ.

"Йшла серйозна розмова про зміну курсу. Можна сказати, що в принципі Пашинян (Нікол Пашинян прем'єр-міністр Вірменії, - ред.) намагався презентувати свої можливі наступні кроки, яким чином вони будуть сприйняті спочатку серед парламентарія, а загалом і у вірменському суспільстві. Крім того, якщо враховувати його гучну заяву про замороження діяльності Вірменії в органах СНД, зокрема в ОДКБ, то це ж не просто була заява, а й справді, як ми бачимо, впродовж останнього часу уникає Вірменія зустрічі на різних рівнях з представниками ОДКБ - це вже свідчить про серйозний намір Вірменії зміни курсу, - пояснює Божко. - Звичайно, це дуже непросто враховуючи її тісні зв'язки на різних рівнях з Росією і її залежність у всіх сферах, зокрема і військовій, і економічній, й політичній сферах. Я вже не кажу про торговельні відносини, де Росія - це найбільший партнер. Отож, як бачимо, потроху ця ідея знаходить свою реалізацію і, я гадаю, що якщо й далі так продовжить діяти вірменський уряд на чолі з Пашиняном, очевидно, він матиме відповідну підтримку з боку Європейського Союзу".