Вірменія відвертається від Росії й ОДКБ до Франції та ЄС, - дипломат Божко
Надзвичайний і Повноважний посол, перший посол України у Вірменії (1996-2001, 2005-2010) Олександр Божко розповідає, як Вірменія прагне змінити свою зовнішню політику, як комунікує з Францією та ЄС
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Цей розворот практично відбувається у нас перед очима. Буквально кілька днів тому відбувся візит міністра оборони Франції з групою високопосадовців військових, де йшла серйозна розмова про посилення обороноздатності Вірменії з допомогою Франції. Це безпрецедентний випадок в історії не лише французько-вірменських відносин й навіть взагалі відносин Франції з країнами колишнього Радянського Союзу", - розповів Божко.
За словами експосла, напередодні на закритій зустрічі під час національних зборів у Вірменії були присутні представники міністерств оборони, внутрішніх та закордонних справ.
"Йшла серйозна розмова про зміну курсу. Можна сказати, що в принципі Пашинян (Нікол Пашинян прем'єр-міністр Вірменії, - ред.) намагався презентувати свої можливі наступні кроки, яким чином вони будуть сприйняті спочатку серед парламентарія, а загалом і у вірменському суспільстві. Крім того, якщо враховувати його гучну заяву про замороження діяльності Вірменії в органах СНД, зокрема в ОДКБ, то це ж не просто була заява, а й справді, як ми бачимо, впродовж останнього часу уникає Вірменія зустрічі на різних рівнях з представниками ОДКБ - це вже свідчить про серйозний намір Вірменії зміни курсу, - пояснює Божко. - Звичайно, це дуже непросто враховуючи її тісні зв'язки на різних рівнях з Росією і її залежність у всіх сферах, зокрема і військовій, і економічній, й політичній сферах. Я вже не кажу про торговельні відносини, де Росія - це найбільший партнер. Отож, як бачимо, потроху ця ідея знаходить свою реалізацію і, я гадаю, що якщо й далі так продовжить діяти вірменський уряд на чолі з Пашиняном, очевидно, він матиме відповідну підтримку з боку Європейського Союзу".
- 23 лютого прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
- 12 лютого Пашинян заявив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
- Також раніше він заявляв, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
- Республіка Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі, заявив спікер Національних зборів Ален Симонян.
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