"Ймовірно, політична воля": експерт Ступак про бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якби це був тиск, наприклад, на військове керівництво з боку пані Мар'яни (Безуглої), питань нема - я б займав позицію військових. Слухайте, політики тиснуть, в них своя історія може бути, не важливо. Але, коли це звертається військовослужбовець, який пройшов надзвичайно складне випробування для себе, він був там, він був на передовій, не просто у штабі, а воював тривалий період часу. Коли він з такими звинуваченнями звертається до правоохоронних органів, то я займаю позицію, звісно, цих військових, які пишуть знизу нагору, прямо звинувачують своє військове керівництво. Вони знають про що говорять, бо кожен день такого неправильного, можливо, недолугого керівництва - це не просто втрата території, це втрата наших людей. Якщо ми втрачаємо людей, то ми не можемо повернути ті території", - наголосив колишній співробітник СБУ.

Ступак підтримав начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича та парамедикиню Катерину Поліщук на псевдо Пташка.

"Коли військові знизу показують проблему не десь, де вони сидять в штабі, в центрі або ще десь у представництві при Європейському Союзі, умовно, в Лісабоні, а з передової, звісно, довіра цим словам стократна і взагалі без жодних виключень. Швидше за все, немає політичної волі, хоча ДБР повинно було відкрити кримінальне провадження за заявою військового. Я розумію, що там не просто текст, а з документами, фактажем і треба ці факти перевіряти в режимі кримінального провадження. Швидше за все, це політична воля, вірніше її відсутність. Тому ДБР поки що ігнорує", - підсумував військовий експерт.

Що передувало

Кротевич написав заяву на Содоля 23 червня. Майор вважає генерал-лейтенанта відповідальним у непродуманих діях, через що, як стверджує Кротевич, мали місце "втрата областей та десятків міст та втрата тисяч солдатів".

28 червня начштабу "Азову" отримав від ДБР відповідь, якою лишився невдоволеним.

Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань не стало відкривати окреме кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, відповідального в минулому за більшу частину фронту.

23 липня начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич заявив, що подав у суд скаргу на Державне бюро розслідувань, оскільки відомство не відкрило кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.