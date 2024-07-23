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"Багато комбригів готові свідчити": Кротевич поскаржився суду на бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля

23 липня, 2024 вiвторок
01:00
Суспільство Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич

Начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич заявив, що подав у суд скаргу на Державне бюро розслідувань, оскільки відомство не відкрило кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля

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Про це Кротевич написав у telegram

"27 червня я отримав відповідь від ДБР, де сказано, що цей лист буде доданий до існуючої справи, де опосередковано розглядаються дії командування ОСУВ "Хортиця" (щодо інших людей) і, мов, все. Що це значить? Це значить, що ДБР
порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність", - написав він. 

Кротевич вказав, що його не викликали як свідка, хоча він просив викликати його для показів. За його словами, 4 липня він подав у суд скаргу на ДБР для того, щоб Бюро зобов'язали внести дані до Єдиного реєстру та почати розслідування.

Після цього суд призначив суддю на розгляд, втім, виявилося, що він 10 липня йде у відпустку. Коли адвокати домоглися авторозподілу суддів, то розгляд справи призначили на 19 серпня, бо як виявилось, що інший суддя також мав йти у відпустку 15 липня. Це суперечить пункту 2.3.3 положення про автоматизовану систему документообігу суддів. 

"Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки, ясно дали зрозуміти мені, що є вказівка зверху "не давати хід цій справі", - написав Кротевич. 

Він додав, що до нього звернулося багато комбригів, які заявили, що готові свідчити у справі. 

  • Кротевич написав заяву на Содоля 23 червня. Майор вважає генерал-лейтенанта відповідальним у непродуманих діях, через що, як стверджує Кротевич, мали місце "втрата областей та десятків міст та втрата тисяч солдатів".
  • 28 червня начштабу "Азову" отримав від ДБР відповідь, якою лишився невдоволеним. 
  • Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань не стало відкривати окреме кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, відповідального в минулому за більшу частину фронту. 
Теги:
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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