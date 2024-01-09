Загинули щонайменше 25 людей: у Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою
Щонайменше 25 людей загинули внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою в штаті Баїя, що на північному сході Бразилії, в ніч проти понеділка
Про це повідомляє AFP.
За даними місцевих ЗМІ, ще п’ятеро людей постраждали.
Зазначається, що трагедія сталася за 250 кілометрів від головного міста штату Баїя – у Сальвадорі.
Причина аварії наразі невідома.
Пожежники зазначили, що тіла загиблих передано поліції для ідентифікації.
Мерія Якобіни, міста, близького до аварії, у понеділок оголосила триденну офіційну жалобу та готує «колективні поминки» за жертвами.
- 28 грудня у Туреччині сталася масштабна ДТП за участі трьох автобусів, вантажівки та трьох авто: внаслідок аварії загинули 10 людей, серед 61 постраждалого є 2 українки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.31 Купівля 38.31Продаж 39.14
- EUR Купівля 41.91Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе