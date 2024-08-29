 Законопроєкт про регулювання Telegram допрацюємо до кінця вересня, – Микола Княжицький

"Вчергове проговорили на профільному комітеті регулювання платформи Telegram та мій законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація",- повідомив Голова підкомітету з питань культурної політики Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.

Напередодні у відео на своєму YouTube-каналі Микола Княжицький пояснив, що сервери Telegram знаходяться на території росії та й зроблений він за російські гроші.

Згідно дослідження Ukrainian Youth Today від Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ), майже 70% молодих українців споживають новини в Telegram. А загалом по Україні цей відсоток сягає 80%.

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"Усі розуміють очевидні загрози від платформи Telegram та необхідність пошуку швидкого рішення задля забезпечення національної безпеки. Сподіваюся, що колеги з інших фракцій і груп проявлятимуть єдність і не будуть створювати перешкод під час роботи над таким важливим Законопроєктом в робочій групі", - зазначив Микола Княжицький.

Він пояснює, що тільки на перший погляд, платформа відкрита та наче нікого не обмежує. Водночас кошти в розвиток Telegram інвестували саме російські олігархи, а сервери платформи, ймовірно, знаходяться в РФ.

"Російські спецслужби мають доступ до нашої з вами інформації, до інформації про нашу армію. Зрештою, телеграм - головний військовий месенджер Росії, який дотується їхніми коштами. Дуров також є російським олігархом. Адже без дозволу уряду в цій країні неможливо стати багатою людиною. Таких прикладів не було. Зважаючи на ці факти, маємо відповідальніше ставитися до власної безпеки і на рівні держави вчасно приймати необхідні закони. Законопроєкт про регулювання онлайн-платформ — не про Telegram, а про національну безпеку", - підкреслив Микола Княжицький.