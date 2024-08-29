Законопроєкт про регулювання Telegram допрацюємо до кінця вересня, – Микола Княжицький
Упродовж місяця на реєстрацію в парламенті подадуть комітетський законопроєкт щодо регулювання Telegram та інших платформ. Таке рішення ухвалили депутати 29 серпня під час засідання Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України
"Вчергове проговорили на профільному комітеті регулювання платформи Telegram та мій законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація",- повідомив Голова підкомітету з питань культурної політики Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.
Напередодні у відео на своєму YouTube-каналі Микола Княжицький пояснив, що сервери Telegram знаходяться на території росії та й зроблений він за російські гроші.
Згідно дослідження Ukrainian Youth Today від Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ), майже 70% молодих українців споживають новини в Telegram. А загалом по Україні цей відсоток сягає 80%.
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"Усі розуміють очевидні загрози від платформи Telegram та необхідність пошуку швидкого рішення задля забезпечення національної безпеки. Сподіваюся, що колеги з інших фракцій і груп проявлятимуть єдність і не будуть створювати перешкод під час роботи над таким важливим Законопроєктом в робочій групі", - зазначив Микола Княжицький.
Він пояснює, що тільки на перший погляд, платформа відкрита та наче нікого не обмежує. Водночас кошти в розвиток Telegram інвестували саме російські олігархи, а сервери платформи, ймовірно, знаходяться в РФ.
"Російські спецслужби мають доступ до нашої з вами інформації, до інформації про нашу армію. Зрештою, телеграм - головний військовий месенджер Росії, який дотується їхніми коштами. Дуров також є російським олігархом. Адже без дозволу уряду в цій країні неможливо стати багатою людиною. Таких прикладів не було. Зважаючи на ці факти, маємо відповідальніше ставитися до власної безпеки і на рівні держави вчасно приймати необхідні закони. Законопроєкт про регулювання онлайн-платформ — не про Telegram, а про національну безпеку", - підкреслив Микола Княжицький.
- 25 березня цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання роботи Telegram в Україні. При цьому про блокування месенджера не йдеться.
- Голова Комітету ВР з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин сподівається, що українські спецслужби вже ведуть переговори з французькою владою, щоб хоча б частково отримати доступ до результатів слідства щодо Дурова.
- Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство. Французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень.
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