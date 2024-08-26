"Україна обрала позицію спостерігача": у Комітеті з питань свободи слова відреагували на арешт Дурова

Про це заявив голова Комітету ВР з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин в етері "Свобода. Ранок".

"На цей час, оскільки немає якихось позицій, власне, перших осіб держави чи уряду, Україна таки планує перебувати в позиції спостерігача", - заявив посадовець.

За його словами, Служба безпеки України, Головне управління розвідки та Міністерство цифрової трансформації "схиляються до того, що, якщо Павло Дуров і адміністрація Telegram і надалі буде повністю ігнорувати запити української сторони, бо він ігнорував французьку сторону, то можливі такі дії з боку України, можливе блокування".

Юрчишин сподівається, що українські спецслужби вже ведуть переговори з французькою владою, щоб хоча б частково отримати доступ до результатів слідства щодо Дурова.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.