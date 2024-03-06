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Зеленська відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена, бо її хотіли посадити поруч із вдовою Навального, - WP

6 березня, 2024 середа
09:10
Світ На фото Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська відмовилась від запрошення бути присутньою на зверненні Джо Байдена до конгресу у четвер, 7 березня, тому що її хотіли посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією

Про це пише The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що план Білого дому полягав у тому, щоб посадити першу леді США Джилл Байден поряд з Оленою Зеленською та Юлією Навальною. 

"Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору президенту Росії Володимиру Путіну, стане потужним тлом для виступу президента Байдена на спільному засіданні конгресу", - пише видання.

Проте потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт у Зеленської, зокрема і через позицію покійного політика з приводу належності Криму. 

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з "конфліктами в розкладі", і направив додаткові запитання до офісу першої леді, який не відповів на запит про коментарі.

Навальна також відмовилася бути присутнім на виступі Байдена нібито через втому.

За словами одного з американських чиновників, Білий дім, ймовірно, не поінформував Київ про те, що Навальна вирішила не приїжджати на захід. 

Ще однією ймовірною причиною відмови українки видання вважає бажання президента Володимира Зеленського уникнути політизації питання надання допомоги України та небажання псувати стосунки з Республіканською партією.

Очікується, що у своєму виступі в четвер, 7 березня, президент Байден закликатиме республіканців у палаті представників прийняти фінансування України "якнайшвидше".

  • Міністерство оборони США закликало конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з $60 млрд для України, адже вона потребує всіх ресурсів, закладених в цьому пакеті.
Теги:
Україна
Джо Байден
Олексій Навальний
США
Олена Зеленська
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