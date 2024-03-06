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"Немає іншого способу повністю задовольнити потреби ЗСУ": Пентагон про затримку виділення $60 млрд Україні

6 березня, 2024 середа
00:12
Війна з Росією офіційний представник Пентагону Патрік Райдер

Міністерство оборони США закликає конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з $60 млрд для України, адже вона потребує всіх ресурсів, закладених в цьому пакеті

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер на запитання журналістів щодо можливого використання коштів Міноборони США на підтримку України поза пакетом, що розглядається в Конгресі, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час - та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси", - сказав він.

За його словами, Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті".

"Насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби (ЗСУ, - ред.) на полі бою", - наголосив Райдер.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.

Теги:
Україна
Пентагон
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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